¿Qué es la desinformación climática y por qué es importante?

La desinformación se produce cuando la gente comparte información falsa o presenta de forma selectiva datos sobre las emisiones de combustibles fósiles o del cambio climático sin ofrecer una imagen completa, lo que puede influir en la opinión de los demás sobre el tema.

Un ejemplo es el greenwashing, una forma que tienen las empresas de hacer que sus credenciales medioambientales parezcan más respetuosas con el medio ambiente de lo que realmente son.

No toda la desinformación tiene por qué ser deliberada, ya que también puede deberse a un simple error o a un malentendido sobre un tema complejo.

Grandes empresas. como Shell, Exxon Mobil y BP, han sido acusadas de desacreditar la ciencia del clima o de ocultar sus continuas inversiones en combustibles fósiles con grupos de presión y anuncios sensibleros desde finales de la década de 1970.

The Empowerment Alliance (TEA), en Estados Unidos, o la Responsible Energy Citizen Coalition, en Europa, por ejemplo, utilizan una táctica del ámbito de la propaganda electoral conocida como astroturfing, es decir, actúan como un movimiento popular espontáneo para apoyar el gas natural derivado de combustibles fósiles y desacreditar las políticas verdes, a menudo con financiación de fuentes poco transparentes.

