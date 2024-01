Andrés Guardado reveló que las Águilas del América intentaron ficharlo en el pasado

En la actualidad, muchos jóvenes futbolistas mexicanos han decidido regresar a la Liga MX con la esperanza de recuperar su nivel y volver al Viejo Continente. Sin embargo, cuando Andrés Guardado tuvo esta oportunidad, el “Principito” no aceptó la oferta, sin importar que proviniera de las Águilas del América.

Cada vez es más recurrente ver a jugadores aztecas volver a la Liga MX. El fútbol mexicano es una oportunidad de regresar, recuperar el ritmo de juego e intentar volver a Europa. Jugadores como Diego Lainez, Marcelo Flores, Jesús Corona y José Juan Macías son algunos ejemplos de ello.

Andrés Guardado también tuvo esta posibilidad. A pesar de las condiciones adversas que se viven en Europa, especialmente para un extranjero, el “Principito” siempre tuvo la intención de mantenerse en el Viejo Continente.

“Se exagera, o es una forma de decirlo, pasar hambre, pasar frío, pero es un poco eso… Hay momentos que te va a tocar sufrirla y hay momentos que no te vas a adaptar y tienes que buscarle para adaptarte“, dijo Guardado en una entrevista con TUDN.

Andrés Guardado rechazó al Club América

Para la temporada 2011/2012, Andrés Guardado descendió con el Deportivo La Coruña a la segunda división del fútbol de España. En ese momento las Águilas del América tocaron la puerta del “Principito”. A pesar de esta oportunidad, el azteca prefirió mantenerse en el balompié español, sin importar de que no se tratase de la élite.

“Cuando yo descendí con el Deportivo La Coruña me habló el América para venir. ‘Dicen: vente para acá, no juegues en segunda’. Y yo dije, a ver, voy a jugar en segunda, sí, es malo, pero es mi último año de contrato y yo sé que si lo hago bien me va a salir mercado porque al final había tenido años regulares con el Deportivo La Coruña y aposté por eso…. Dije ‘Si me va mal, sé que el América en algún momento me va a volver a querer, pero el estar acá, ya regresar, va a estar muy difícil’. Es apostar un poco“, reveló.

La decisión de Andrés Guardado sería la correcta. El exjugador del Atlas jugó 36 partidos en la Liga Adelante, nombre que tenía la segunda división española. El azteca marcó 11 goles y concedió 10 asistencias.

Los buenos rendimientos del “Principito” le permitieron ser fichado por el Valencia CF y luego seguir forjando una gran carrera en Europa con equipos como el Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y el Real Betis, su último club antes de fichar por el León de México.

Sigue leyendo:

· “A mi papá lo asesinaron”: hijo del legendario Christian Benítez lanza fuerte comentario sobre la muerte del “Chucho”

· Andrés Guardado y su sentido mensaje de despedida del Real Betis

· Andrés Guardado habría rechazado otras ofertas por regresar al fútbol mexicano

· El Club Pachuca, el equipo mexicano que complicó a River Plate