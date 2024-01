Dmitry Bivol dice que no le parece una locura que Terence Crawford quiera pelear con Canelo Álvarez

Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no le parece que sea una locura que Terence Crawford quiera enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por su título de indiscutido en las 168 libras.

En una entrevista con BoxingScene, Bivol afirmó que Crawford es el mejor peleador de la actualidad y que si está pensando en subir tres categorías de peso significa que el estadounidense cree que es posible hacerlo.

“Cuando entré a un gimnasio de boxeo, la primera regla era respetar las categorías de peso. Pero no sé qué va a comer (Crawford). Él es el mejor peleador. Todo lo que está planeando no debería parecer una locura. Si está pensando en ello, si está hablando de ello, significa que es posible”, dijo el ruso.

Terence Crawford quiere subir tres categorías para enfrentar a Canelo Álvarez. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Cabe destacar que Terence Crawford quiere subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte como Amir Khan y Paulie Malignaggi predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El desafío lanzado por Bud en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Crawford y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

“No, no hay ningún nombre en la mesa todavía. La verdad es que me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada. No sé dónde salen esos nombres”, declaró el tapatío a Izquierdazo el pasado mes de diciembre.

Canelo Álvarez volverá a la acción el próximo cinco de mayo y son varios los nombres que podría enfrentar. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

