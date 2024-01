Lista de nominados al Razzie 2024, el premio a lo peor del cine

Russell Crowe, Chris Evans, Salma Hayek y Jennifer Lopez son algunos de los nombres que destacan en la lista de nominados a los premios Razzie, que cubren lo peor del cine en Hollywood durante el año pasado. Ahora la película con más menciones (siete) fue “Expend4bles”, dirigida por Scott Waugh.

Otras cintas seleccionadas para este reconocimiento (que consiste en una frambuesa de plástico pintada de color dorado) son “The Exorcist: Believer”, “Shazam: Fury Of The Gods” y “Winnie The Pooh: Blood And Honey”, esta última una producción de bajo presupuesto que obtuvo muy malas críticas tras su estreno.

La entrega número 44 de los Razzie Awards será el 9 de marzo, un día antes de la ceremonia de los premios Oscar. A continuación, la lista completa de nominados:

Peor Película

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peor Actor

Russell Crowe – The Pope’s Exorcist

Vin Diesel – Fast X

Chris Evans – Ghosted

Jason Statham – Meg 2: The Trench

Jon Voight – Mercy

Peor Actriz

Ana de Armas – Ghosted

Megan Fox – Johnny & Clyde

Salma Hayek – Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez – The Mother

Dame Helen Mirren – Shazam! Fury of the Gods

Peor Actriz de Reparto

Kim Cattrall – About My Father

Megan Fox – Expend4bles

Bai Ling – Johnny & Clyde

Lucy Liu – Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson – Five Nights at Freddy’s

Peor Actor de Reparto

Michael Douglas – Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson – Confidential Informant

Bill Murray – Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (como “El Papa”) – The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone – Expend4ables

Peor Pareja en Pantalla

Cualquier pareja de “Mercenarios sin piedad” – Expend4bles

Cualquier pareja de inversionistas que donó los $400 millones de dólares por los derechos para hacer el remake de The Exorcist

Ana de Armas y Chris Evans – Ghosted

Salma Hayek y Channing Tatum – Magic Mike’s Last Dance

Pooh y Piglet como asesinos – Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peor Precuela, Remake, o Secuela

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of Destiny

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peor Director

Rhys Frake-Waterfield – Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green – The Exorcist: Believer

Peyton Reed – Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh – Expend4bles

Ben Wheatley – Meg 2: The Trench

Peor Guión

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey

