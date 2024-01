Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 24 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,440,916 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 67,672,009 seguidores. La cantante y compositora es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que logró 2,440,916 me gusta. “En la premier de #GRISELDA… Feliz y emocionada de verme de nuevo con este equipo que me recibió con tanto amor, que me enseñó tanto y con el que pasé días tan increíbles @sofiavergara Gracias mamasota por la invitación… es un honor acompañarte en este proyecto y deseo todo el éxito que merece Gracias Erick, gracias Andy, gracias Luis, gracias compañeros … Que honor!”, indicó en su publicación.

2- Thalia: 29,073 Likes

Seguido de Karol G llega Thalia (@thalia), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 21,257,301 followers. Esta vez, su publicación ha recibido 29,073 me gusta de su comunidad. “Coquette is “Thaquette” #DarkCoquette”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- Adamari López: 18,637 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 8,997,610 followers. En su última publicación, Adamari López ha conseguido un total de 18,637 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Voy a dejar esto por aquí y me retiro lentamente… ¿ustedes guardan secretos? .. @pollitotropical #Accesorios @axabyadamari ..#fun #humor #diversión #funny #videosdivertidos #shh” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Francisca : 5,814 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,553,309 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación tuvo 5,814 me gusta. “¿Como pinta su miércoles? El mío es obvio verdad?”, escribió en ella.

5- Lorena Herrera: 5,245 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Lorena Herrera, la actriz con una comunidad de 542,961 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@lorenaherreraoficial) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 5,245 likes. “Hacer ejercicio no es suficiente, si quieres ver resultados debes llevar una muy buena alimentación, ser constante ( mínimo 4 o 5 veces por semana) y la suplementación también es muy importante!! Creatina para evitar perdida de masa muscular y tener más fuerza, glutamina para la recuperación del músculo, aminoácidos para darle alimento al músculo mientras haces ejercicio, óxido nítrico para llevar más sangre ( alimento, oxigeno a tu cerebro organos y músculos)Un buen antioxidante para después de tu rutina, un buen pre-entreno para jalar con más ganas y fuerza y una buena hidratación!Para buenos suplementos, vitaminas proteínas y mucho más @mdnsports a muy buen precio! En mis historias te pongo mi código de descuento! #felizmartes #gym #gymtime #gymmotivation #lookingforperfection #mdnsuplements #gymgirl ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

