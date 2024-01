Renuncia presidente republicano en Arizona tras intentar sobornar a Kari Lake

Después de que estalló un escándalo ligado a un presunto audio donde Jeff DeWit, presidente del Partido Republicano de Arizona, presuntamente trató de sobornar a Kari Lake para que no sólo desistiera de ser candidata al Senado estatal, sino que además se alejará de la política, el dirigente político terminó por dimitir a su cargo.

Recientemente, el periódico Daily Mail difundió la existencia de una grabación que involucraba a Kari Lake, exaspirante a la gobernatura de Arizona, y a Jeff DeWit, presidente del Partido Republicano de Arizona.

En la grabación se escucha la voz de DeWit, presuntamente, ofreciéndole a su amiga algo para que desista de sus aspiraciones políticas, pues algunas personas —todavía sin identificar— se sienten incómodas con su participación en la política.

“Hay gente muy poderosa que quiere mantenerte fuera. Están dispuestos a demostrarlo de una gran manera”, indica la grabación antes de ser interrumpida por la también expresentadora de televisión de 54 años.

“¿Me pueden comprar? De eso se trata”, cuestiona de inmediato Lake.

Acto seguido, el dirigente republicano trata de convencer a la aguerrida mujer quien guarda silencio quizá para saber quién realmente está pidiendo su baja temporal.

“Puedes hacer una pausa de un par de años. Puedes volver a lo que estás haciendo”, le explica DeWit en un intento de convencimiento.

Más allá de este escueto intercambio de palabras entre ambos personajes de la política no existe referencia sobre la fecha cuando el audio fue grabado ni tampoco sobre las personas enfocadas en librarse de la mujer que fracasó en el intentó de gobernar a Arizona.

Al verse en medio de un escándalo, Kari Lake de inmediato pidió la renuncia de Jeff DeWit. (Crédito: Alex Wong / Getty Images)

Sin embargo, al hacerse pública la grabación y antes de que su imagen se viera manchada, Kari Lake solicitó la renuncia del presidente del Partido Republicano de Arizona quien no soportó la presión y dio un paso al costado, no sin antes explicar que la conversación citada se produjo hace 10 meses.

“Nuestra relación era de amigos y la conversación que ahora está siendo escrudiñada, fue un intercambio abierto y espontaneo en la sala de su casa” indicó.

Además, el exdirigente republicano aclaró que se vio obligado a renunciar ante la amenazada de difundir otra grabación más comprometedora.

“Recibí un ultimátum por parte del equipo de Lake: renuncia ahora o enfrenta la publicación de una nueva y más dañina grabación.

No estoy seguro de su contenido, pero considero nuestras numerosas conversaciones pasadas como amigos y he decidido no arriesgarme”, concluyó.

