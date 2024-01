Bradley Cooper será el invitado especial en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York

Bradley Cooper ha obtenido nominaciones a diversos premios por su trabajo en la película “Maestro”, en la que interpreta al aclamado director de orquesta Leonard Bernstein; ahora, se ha anunciado que el 14 de febrero se llevará a cabo en la sala David Geffen Hall del complejo Lincoln Center un concierto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y al término de éste el actor participará en una serie de preguntas y respuestas.

Los extractos del soundtrack de “Maestro” a interpretarse en el evento son de la Sinfonía No. 2 “The Age Of Anxiety” y la Sinfonía No. 3 “Kaddish” (ambas de Bernstein), así como de “West Side Story”, “Candide”, “On the Town”, “Trouble In Tahiti”, “A Quiet Place” y “Chichester Psalms”. Cabe mencionar que el director musical será Yannick Nézet-Séguin, de la compañía Metropolitan Opera, quien fungió como asesor de Cooper en la película.

“Maestro” es el segundo trabajo de Bradley Cooper como director, después de “A Star Is Born”; la cinta obtuvo el pasado martes siete nominaciones al premio Oscar, en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Peinados, Mejor Guión Original, Mejor Actor (Cooper), Mejor Actriz (Carey Mulligan), Mejor Sonido y Mejor Película.

Desde su rodaje “Maestro” generó diversos comentarios debido al maquillaje aplicado a Bradley para que se pareciera más a Bernstein, específicamente en su nariz. Pero los hijos del músico (Jamie, Alexander y Nina Bernstein) salieron en defensa del actor y emitieron un comunicado en el que declararon lo siguiente: “Nos rompe el corazón ver cualquier tergiversación de malentendidos de sus esfuerzos por interpretarlo. Da la casualidad de que Leonard Bernstein tenía una nariz grande y agradable. Bradley eligió usar maquillaje para amplificar su parecido, y estamos perfectamente de acuerdo con eso. A nuestro padre también le habría gustado. Cualquier queja estridente sobre este tema nos parece sobre todo un intento falso de hacer que una persona exitosa baje de nivel, una práctica que observamos con demasiada frecuencia perpetrada en nuestro propio padre…Nos sentimos muy afortunados de haber tenido esta experiencia con Bradley, y no podemos esperar a que el mundo vea su creación”.

Hace dos meses Bradley comentó en el programa “CBS Mornings” que era necesario el maquillaje para la adecuada interpretación del personaje: “La verdad es que hice todo este proyecto por amor y tengo muy claro de dónde vienen mis intenciones. Mi nariz es muy similar a la de Lenny, por lo que la prótesis es en realidad como una sábana de seda. Y pensé: ‘Tal vez no necesitemos hacerlo’… Pero se trata de equilibrio, y mis labios no se parecen en nada a los de Lenny, ni mi barbilla. Y simplemente no se veía bien”.

