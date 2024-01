Nikki Haley reta a Donald Trump a sostener un debate para demostrar quién es el mejor aspirante

En un intento por lograr reconectar con los republicanos después de haber sido superada por Donald Trump en el arranque de las primarias, Nikki Haley, aspirante a la candidatura republicana, lo desafió a sostener un debate para demostrar quién de los dos es el mejor preparado para impedir que los demócratas logren la reelección al frente de la presidencia de la nación.

La semana pasada, el magnate neoyorquino se impuso por casi 30 puntos en las asambleas electorales de Iowa y la única mujer que se presentó en el proceso de selección republicana con el objetivo de que su nombre aparezca en la boleta presidencial, se vio relegada hasta el tercer lugar en cuanto a la preferencia de los votantes.

Posteriormente, ya sin Ron DeSantis en la carrera, Trump derrotó por casi 11 puntos a Nimrata Nikki Randhawa Haley en New Hampshire.

Obligada a intentar que su campaña despegue a niveles superiores a los mostrados después de los debates organizados el año pasado por el Comité Nacional Republicano, la exgobernadora de Carolina del Sur le lanzó una bravía invitación al expresidente de la nación.

Durante un mitin de campaña realizado en Carolina del Sur, Haley recordó como previamente Trump afirmó que, en una prueba de competencia mental, obtendría una puntación más alta que ella, así que lo retó a intercambiar ideas en un evento público, sobre todo por estar convencida que su ponente carece de la fortaleza cognitiva que pregona.

“Se molestó y dijo que me desafiaría a una prueba y que me ganaría. Tal vez lo haría, tal vez no. Pero lo que dije fue ‘está bien, si ese es el caso, entonces súbete al escenario de debate y vámonos. Tráelo Donald, muéstrame lo que tienes“, expresó.

Donald Trump ya le lleva ganadas dos batallas a su única adversaria en la carrera por lograr la candidatura republicana. (Crédito: Timothy Clary / AFP vía Getty Images)

Cabe señalar que, durante el fin de semana, durante otro evento Trump responsabilizó a Nancy Pelosi de las fallas de seguridad que presentó el Capitolio el 6 de enero de 2021, fecha en que un grupo de civiles ingresó de manera violenta al recinto con el objetivo de impedir que se ratificará el triunfo de Joe Biden en los comicios de 2020.

No obstante, al referirse a la demócrata, se equivocó y en lugar de citar el apellido, utilizó el de Nikki Haley a quien acreditó como presidenta de la Cámara de Representantes pese a que nunca ha desempeñado dicho cargo.

Al respecto, Haley mencionó que la aptitud mental del expresidente “no está al mismo nivel” mostrado cuando ganó la Casa Blanca en 2016.

