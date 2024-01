Trump volvió a llamar a Nikki Haley “cerebro de pájaro” y lanzó una amenaza para sus donantes

Una vez más, Donald Trump definió a su adversaria política Nikki Haley como “cerebro de pájaro” y de paso emitió una amenaza dirigida hacia los donantes que la respaldan.

Fortalecido luego de haberse proclamado vencedor en las asambleas electorales de Iowa por casi 30 puntos de diferencia y después de imponerse por 11 puntos a Nimrata Nikki Randhawa Haley en New Hampshire, el magnate neoyorquino volvió a la carga con el objetivo de dejarles en claro lo que les espera a quienes continúan apoyando a la campaña de la única mujer que se presentó en el proceso de selección republicana con el objetivo de desafiarlo.

Mediante un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, además de demeritar la capacidad de su oponente comparándola con la de un pájaro, el neoyorquino de 77 años les puso las cartas sobre la mesa a los donantes que aportan dinero para que Haley no decline.

“Cualquiera que haga una ‘contribución’ a Birdbrain, a partir de este momento, será excluido permanentemente del campo MAGA. ¡No los queremos y no los aceptaremos porque ponemos a Estados Unidos en primer lugar, y SIEMPRE lo haremos!”, escribió.

Bajo esta perspectiva, el enfoque de Trump pareciera ser que quienes no están con él, automáticamente se convierten en sus detractores y les aguarda un destino incierto.

“Cuando me postulé para un cargo y gané, me di cuenta de que los ‘donantes’ del candidato perdedor acudían inmediatamente a mí y querían ‘ayudarme’. Esto es estándar en política, pero ya no conmigo“, advirtió.

Nikki Haley sostiene que Donald Trump no le atemoriza así que descarta tirar la toalla. (Crédito: Alex Wong / Getty Images)

Debido al paso arrasador que ha mostrado Donald Trump en los últimos días, varios de los republicanos considerados por mucho tiempo como sus opositores, poco a poco, se han ido retractando de sus comentarios y públicamente lo han respaldado como son los casos de los senadores Marco Rubio y Ted Cruz.

Algo similar ocurrió con la mayoría de los aspirantes republicanos que fueron tirando la toalla en el intento por acceder a la candidatura, excepto Chris Christie.

De esta manera, Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis, Tim Scott y Doug Burgum, son parte de la legión que apoya a un político fortalecido ante la adversidad como es Trump.

