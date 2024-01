Adamari López rompe el silencio sobre Luis Fonsi y el tema que le dedicó

Con la honestidad y carisma que la caracteriza, la actriz y conductora Adamari López finalmente habló sobre el tema “Pasa la página”, interpretado por su ex esposo Luis Fonsi y que, de acuerdo con el público, estaría dirigido a ella.

Fue durante su visita al programa “Sálvese quien pueda” que la boricua recibió, sin anestesia, la pregunta sobre su opinión con respecto a la polémica canción a manos del presentador Alex Rodríguez.

Y vaya que la respuesta de Adamari López dio mucho de qué hablar, pues de primera instancia dejó claro que el título que lleva no le resulta el más empático ni adecuado.

“Para alguien podría ser muy fácil decir ‘pasa la página’, pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien cuando no has estado en sus zapatos, ‘pasa la página'”, dijo la también actriz.

La madre de Alaïa dejó al público atónito con sus siguientes palabras: “¿Te gustaría a ti que alguien te dijera ‘pasa la página’ si algún familiar ha fallecido y tu sigues cargando con eso? El terminar de una relación tampoco es tan fácil como para decir, ‘ay, pasa la página’. Es fácil para quien ya ha pasado esa página, todo lo que podría decir podría ser tan fuerte… Puede ser muy cruel cuando tú dejas a alguien, claro, a ti no te importa decir ‘pasa la página’ porque no tienes los hu*vos … de seguir para adelante”, añadió para zanjar el tema.

Mientras tanto, Adamari López decide enfocarse en su nueva etapa a nivel profesional y disfrutar del éxito obtenido con su programa “¿Quién caerá?”. Sin embargo, la famosa ya se prepara para un nuevo proyecto de la mano de su amiga Chiquibaby.

Este par de conductoras anunciaron “Ada y Chiqui De Show”, un espacio en Youtube que dará mucho que hablar y donde ambas prometen desnudar su corazón con temas de impacto.

