Fernando Gago habló sobre la incorporación de “Chicharito” Hernández: “Es una ilusión”

Las Chivas de Guadalajara presentarán este sábado a su fichaje estrella para el Torneo Clausura 2024, el mexicano Javier “Chicharito” Hernández quien ha despertado muchas expectativas por su regreso al fútbol mexicano. Desde los aficionados hasta puertas adentro del equipo están ansiosos por poder contar con el experimentado delantero.

Así lo confirmó el director técnico del Rebaño Sagrado, el argentino Fernando Gago, quien aseguró que es “una ilusión” poder contar con el máximo goleador de la Selección de México que está regresando a la Liga MX después de 14 años de exitosos en el fútbol europeo y más recientemente en la MLS con Los Ángeles Galaxy.

“Respecto a Javier es una ilusión contar con él. Es un chico que se crio en este club, que tiene un sentido de pertenencia muy grande. Es alguien muy importante para México”, comentó Gago en la rueda de prensa posterior al encuentro que disputaron las Chivas de Guadalajara el viernes por la noche ante los Xolos de Tijuana (1-1).

Francisco Contreras, de los Xolos de Tijuana, disputa el balón con Alan Mozo de las Chivas de Guadalajara en el partido entre ambos equipos correspondiente a la tercera fecha. (Alejandro Zepeda/EFE)

El empate ante los Xolos fue el segundo en tres partidos que han logrado las Chivas de Fernando Gago en este arranque del Torneo Clausura 2024 en donde el director técnico argentino todavía no se ha estrenado la casilla de ganador. El Rebaño Sagrado también acumula una derrota ante los Tigres de la UANL (1-0).

Sobre la posibilidad de tener disponible a Javier “Chicharito” Hernández, el entrenador destacó que el experimentado delantero no está del todo recuperado de la grave lesión que sufrió a mediados de la pasada temporada y que lo dejó fuera de competencia desde entonces. Esta lesión en la rodilla derecha pudo haber forzado la decisión del Galaxy de no renovarle el contrato al mexicano.

“Todavía hay plazos que tenemos que respetar, pero espero que esté lo antes posible con nosotros”, apuntó Fernando Gago sobre “Chicharito” Hernández quien se encuentra en la recta final de la recuperación tras una fractura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha que sufrió el pasado mes de junio.

Javier “Chicharito Hernández estuvo con Los Ángeles Galaxy desde el 2020 proveniente del Sevilla español en donde llegó a disputar una temporada. (Etzel Espinos4/Imago7)

“Tuvimos muchas pérdidas innecesarias”

Sobre el empate ante los Xolos de Tijuana, Fernando Gago se mostró autocrítico por lo que el fue el rendimiento mostrado por las Chivas de Guadalajara que terminaron sumando un punto gracias al gol de Roberto Alvarado (m.66) luego de que los Xolos se adelantaran por intermedio de Carlos González (m.19).

“Hubo dos partidos en uno. El del primer tiempo y el del segundo, el primero no me gustó. No lo encontramos, tuvimos muchas pérdidas innecesarias. Para el segundo cambiamos el sistema desde el inicio y tuvimos esas ganas de jugar con el balón, generamos situaciones y ganamos duelos en el segundo tiempo”, consideró el argentino.

Las Chivas de Guadalajara disputará dos encuentros en esta semana que arranca en la continuación del Torneo Clausura 2024, primero con un duelo ante Toluca y luego ante Atlético San Luis.

Sigue leyendo:

– André Jardine confirma que Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo se quedan en las Águilas del América

– Las Chivas de Guadalajara no esperarían éxitos deportivos por el fichaje de Javier “Chicharito” Hernández

– Chivas de Guadalajara rescata un empate ante los Xolos de Tijuana, pero sigue sin ganar en Torneo Clausura 2024 de la Liga MX