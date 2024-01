Pep Guardiola se rinde en elogios a Jurgen Klopp tras el anuncio de su salida del Liverpool

La noticia sobre la salida de Jurgen Klopp del Liverpool al final de la presente temporada causó sorpresa en los aficionados de los Reds, así como también en los rivales del equipo dirigido por el director técnico alemán, entre ellos el Manchester City de Pep Guardiola, quien no dudó en lanzar halagos al estratega que devolvió al Liverpool a lo más alto.

El director técnico de los Citizens, que este miércoles disputará su partido correspondiente a la jornada 22 del campeonato inglés ante el Burnley, mostró su admiración por Jurgen Klopp quien pondrá punto final a su ciclo con el Liverpool después de nueve temporadas en las que acabó con una larga sequía de títulos ganando una Champions League y una Premier League.

“Cuando escuché la noticia sentí que una parte del Manchester City perdería algo porque no podemos definir nuestro período aquí sin él. Es un entrenador absolutamente increíble”, comentó Pep Guardiola sobre Jurgen Klopp.

El director técnico alemán Jurgen Klopp durante el encuentro de la pasada jornada en el campeonato inglés en la que el Liverpool se enfrentó ante el Bournemouth al que venció 4-0. (VINCE MIGNOTT/EFE)

El viernes el Liverpool publicó en sus canales oficiales una entrevista con Jurgen Klopp en la que dio la noticia de su salida del equipo. Una decisión que de acuerdo con el técnico alemán ya se la había comunicado a los directivos del club. El alemán llegó al equipo inglés en el 2015 proveniente del Borussia Dortmund.

Pep Guardiola recordó que ha mantenido una bonita rivalidad con Klopp con quien coincidió en la Bundesliga alemana cuando el español dirigía al Bayern Múnich antes de incorporarse al Manchester City para la temporada 2016-2027.

“A nivel personal él (Jurgen Klopp) ha sido mi mayor rival desde que él estaba en el Dortmund y yo en el Bayern. Lo extrañaremos mucho, personalmente lo extrañaré. Estoy contento porque sin él dormiré un poco mejor en la noche antes de jugar contra el Liverpool, porque era casi una pesadilla”, bromeó Guardiola.

Desde su llegada al Liverpool en el 2015 el alemán Jurgen Klopp se ha ganado el cariño de la afición de los Reds que han dejado por la ciudad varios murales en honor al entrenador. (ADAM VAUGHAN/EFE)

Guardiola también hizo referencia a las palabras de Klopp quien aseguró que se tomará un tiempo y que posiblemente su paso por el Liverpool pudo haber sido su última experiencia como director técnico, algo que para el español no ocurrirá.

“Sin ninguna duda la Premier League lo extrañará, su personalidad y la forma en que juegan sus equipos. Necesita recargar energías. Volverá con una selección u otro equipo. No lo admitirá, pero volverá, lo sé. Quizás dentro de 10 años”, agregó el ganador del premio The Best como mejor entrenador del 2023.

El entrenador ganador del triplete la pasada temporada con el City (Champions, Premier y FA Cup), cerró esperando tener la oportunidad de conocer un poco más a Jurgen Klopp, a quien consideró como una “persona increíble”.

“Sé que no lo conozco mucho, pero me parece una persona increíble. El futbol necesita una personalidad como él. Ojalá ahora podamos ir a cenar o tomar una copa juntos”, concluyó el español.

