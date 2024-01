Xabi Alonso responde a los rumores sobre su posible llegada al banquillo del Liverpool

Jurgen Klopp anunció esta semana que dejará el Liverpool y uno de los nombres que saltó como sucesor es el de Xabi Alonso, exjugador del club inglés y actual entrenador del Bayer Leverkusen.

Alonso, quien está en la pelea por el título de la Bundesliga, no quiso dar mucho detalles sobre su posible llegada al banquillo de Anfield, pero tampoco descartó ser el relevo de Klopp.

“Lo que sucederá [en el futuro] no lo sé”, comentó en pocas líneas Xabi Alonso. El campeón del mundo también ha estado en rumores sobre su posible llegada al Real Madrid, después de Carlo Ancelotti.

“Pero también tengo un gran respeto por Jurgen, una gran admiración antes de venir a Liverpool y durante este año ha sido aún mayor y ha crecido lo que ha logrado y la forma en que lo ha logrado”; detalló.

Xabi Alonso busca romper la hegemonía del Bayern Múnich en la Bundesliga

Xabi Alonso actualmente tiene al Leverkusen como líder de la Bundesliga con dos puntos sobre el Bayern Múnich. El conjunto tiene 49 unidades en 19 partidos, mientras que el Múnich tiene 47 tras su victoria de este sábado.

“En este momento estoy muy feliz aquí. Estoy disfrutando de mi trabajo aquí. Siento que cada día es un desafío. Cada partido es un desafío y estamos en un viaje intenso y hermoso aquí en Leverkusen y estoy tratando de dar lo mejor de mí para ayudar a mis jugadores a estar listos para lo siguiente y ese es mi objetivo.

Alonso firmó un contrato de extensión este verano por una temporada que sería hasta la campaña 2025-2026, pero esos planes se verían cambiados tras la marcha de Klopp en Liverpool.

“Para ser honesto, no estoy en ese momento para pensar en el siguiente paso, estoy pensando en dónde estoy ahora”, dijo Alonso.

Mi lugar es lo que [sucederá] el sábado para ser honesto porque eso es lo que realmente importa y estaré feliz cuando estemos jugando bien y merezcamos ganar. Y lo que va a pasar en el futuro, no lo sé y realmente no me importa en este momento”, finalizó.

