Aleska Génesis habla sobre la supuesta brujería que le hizo a su ex Nicky Jam

Aleska Génesis sigue dando mucho de que hablar durante su paso por ‘La Casa de los Famosos 4’. Y es que a solo unos días de que el famoso reality de Telemundo diera inicio, ya ha hecho diversas confesiones que han dejado al público con la boca abierta.

Una de las más recientes incluyó a su ex pareja, el cantante de género urbano Nicky Jam, con quien la influencer protagonizó tremendo escándalo por haber sido acusada de “hacerle brujería”.

Fue justamente con respecto a este tema que Aleska Génesis rompió el silencio frente a dos de sus compañeras de reality mientras disfrutaban de un merecido día de piscina.

La influencer se encontraba disfrutando del sol junto a La Bebeshita y Alana Lliteras, cuando realizó una confesión que las sorprendió y desató una interesante conversación para los televidentes: “Hago hechizos, hago amarres”, contó la modelo.

Al ser cuestionada al respecto, la famosa optó por compartirles una receta efectiva para así tener a un hombre “rendido a sus pies”.

“Solamente unas gotitas de orina, se las pones en el agua en la mañana… cinco gotitas de orina en la mañana, se las pones en el café o en el agua y lo tienes rendido”, dijo ante la mirada atónita de sus compañeras.

Cabe recalcar que esta no fue la única confesión que Aleska Génesis realizó durante la tarde, pues indicó que durante los meses de su relación con el puertorriqueño, él quería someterse a una cirugía estética pero no quería pasar por la recuperación solo, así que la invitó a operarse juntos.

“Nicky quería hacerse la lipo pero no quería sentirse solo, entonces me dice, ‘yo me opero, pero si tú te operas conmigo. Me hice los senos más chiquitos (…) Estaba en el reposo con Nicky, me arrepentí toda la vida”, dijo para finalizar su relato.

Seguir leyendo:

• Aleska Génesis, ex novia de Nicky Jam, es detenida en México por presunto robo

• Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, se pone de ladito y presume su figura en un enterizo transparente

• Aleska Génesis posa vestida de ‘Barbie’ junto al Lamborguini rosa que le regaló su ex, Nicky Jam