Aleska Génesis posa vestida de ‘Barbie’ junto al Lamborguini rosa que le regaló su ex, Nicky Jam

La modelo venezolana Aleska Génesis Castellanos, quien el año pasado estuvo envuelta en una polémica por supuestamente hacerle brujería a Nicky Jam cuando eran pareja, ahora se unió a la tendencia ‘Barbiecore’ y se realizó una sesión de fotos junto al coche rosa que le regaló el reconocido cantante en Navidad de 2021.

Aleska lució un vestidito en tono rosa con unos tacones cerrados blancos, una carterita de medio lado, su cabello rubio suelto y un maquillaje en tendencia de la legendaria muñeca para, entre otras cosas, subirse sobre la parte delantera de su Lamborguini y allí posar.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo posteó las fotografías en un carrusel en el que también se aprecian algunas con su pequeño perro que aparece con un tinte temporal rosa en su pelaje.

Para acompañar sus imágenes en su propio universo ‘Barbie’, la venezolana lanzó un mensaje que muchos han considerado indirectas para alguna de sus exparejas.

“Solo sé que a Barbie nunca le gustó Ken 😌💕”, escribió la modelo que se vio envuelta en la polémica de la brujería contra Nicky Jam cuando salieron a la luz unos videos en noviembre de 2022.

En la red social de la camarita, Aleska ya cuenta con más de 175 mil ‘me gusta’ en su post y más de mil comentarios de los usuarios de esa red.

“No se habla feo de un ex que no te hizo nada malo”; “¿Entonces era lesbiana?”; “Nicky si es un caballero aunque se dejó de ti no te quito nada muy bien. Más hombres así”; “Que Bella. Ese Nicky Jam sí es hombre de verdad, no como Anuel que quita los carros”; “Ella siempre supo que era Max Steel”; “Pero la entretuvo”; “Le gustaba Max Steel, pero se terminó quedando con Action Man, quien fue el que luchó por ella de corazón”; “La verdadera Barbie nada que hacer”; “Espero no salgas con más niñas disfradas de hombres” y “Yo pensé que eso estaba empeñado”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en referencia a las fotos, su mensaje y el carro, que luego de terminar con Nicky, bromeo con que estaba “en venta”.

¿Es pareja de James Rodríguez?

Aleska Génesis desde hace unas semanas ha levantado sospechas en los medios de comunicación de estar en un presunto amorío con el futbolista colombiano James Rodríguez, con quien se le ha visto en varias ocasiones, incluso hasta posando en fotos y muy cariñosos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o negado que están juntos como pareja, la venezolana dijo hace poco que su corazón está muy feliz y lleno de amor, pero no soltó prenda de si el que la tiene enamorada es James.

Castellanos estuvo en el cumpleaños del deportista, él asistió a un evento de modelaje donde estaba ella y se dice que hasta viajaron juntos a Colombia.

Hace unos días se viralizó una fotografía en la que aparecen ella abrazándolo, pero se desconoce si es una imagen muy reciente y dónde fue realizada, pero lo cierto es que ambos parecen estar muy felices. View this post on Instagram A post shared by Rechismes | Farándula – Tendencia – Música (@rechismes)

