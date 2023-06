James Rodríguez tendría nueva novia y es la ex de Nicky Jam que le hizo brujería, Aleska Génesis

Estallaron las redes sociales y es que un material audiovisual en el que el exfutbolista del Real Madrid F.C y de la selección de fútbol Colombia, James Rodríguez, y la modelo venezolana, Aleska Génesis, figuran como protagonistas, se ha vuelto viral. Medios venezolanos, como El Farandi y Revista Ronda, aseguran que los han visto juntos varias veces por Miami. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda)

En las imágenes que ya han llegado a la vista de muchos, se logra ver a Aleska y a James, ex del cantante de género urbano Nicky Jam, en el Aeropuerto Internacional de Miami, caminando con maletas y posteriormente en la recepción de una aerolínea agilizando el proceso previo a un vuelo que tomaron juntos.

Los rumores que apuntan a que entre la modelo Aleska Génesis y el futbolista James Rodríguez podría estar surgiendo una relación sentimental no han dejado de tomar fuerza en Instagram. Sin embargo, algunos se preguntan por la también venezolana Shannon de Lima (ex del deportista) y otros cuestionan al colombiano por involucrarse con otra venezolana, quien ha estado envuelta en unas cuantas polémicas. Sobre todo con otro ex de nombre Miguel Mawad.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ninguno de los dos ha confirmado, ni desmentido esta noticia. No obstante, esta no sería la primera vez que se les ve juntos, pues el año pasado compartieron en un restaurante de la ciudad de Miami, lo que por supuesto también dio mucho de qué hablar. Incluso se aseguró que James quería conquistar a Aleska.

Aleska Génesis y su pasada relación tormentosa

A pesar de que alcanzó la fama por sus apariciones en videoclips de grandes artistas como Ozuna ft. Anuel AA, Manuel Turizo ft. Myke Towers y Rauw Alejandro y desfilar en importantes pasarelas, el nombre de Aleska pasó a tomar fuerza cuando se relacionó amorosamente con el exponente del género urbano, Nicky Jam.

Mientras estuvo con el intérprete de “Travesuras” y “Ojos Rojos”, Aleska se mostró enamorada y feliz. A través de las redes sociales exponía sus momentos junto a Nicky Jam y por supuesto los ostentosos obsequios con los que él solía sorprenderla.

Al poco tiempo se hizo saber de su ruptura, la cual se creyó había sido en buenos términos, y es que ella luego se convirtió en la protagonista del videoclip del tema “Sin novia”. Pero, esto se vio empañado tras hacerse viral unos videos en donde Aleska Génesis hablaba con una supuesta bruja, con el objetivo de mantener a Nicky Jam “a sus pies”. View this post on Instagram A post shared by Enrique Santos (@enriquesantos)

Pasada la página con este tema, el nombre de la venezolana volvió a resonar por su relación amorosa con el empresario venezolano Miguel Mawad, con el que vivió una tormentosa ruptura, En su momento salieron a relucir imágenes de ambos completamente desnudos. Denunció, maltrato físico y verbal y por si fuera poco, sus problemas pasaron a materia legal por tantos abusos mutuos, según lo expusieron ambas partes.

