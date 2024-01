Aplica al crédito fiscal de $7,500 dólares: Así es el Volkswagen ID.4 2023

Volkswagen trabaja para establecer su camino en el mercado automotriz con total autoridad. Uno de los autos más populares de la marca y la industria en general ha sido el ID.3, el cual supo ganarse el respeto de los consumidores que apuestan por sistemas de propulsión sostenibles.

Ahora, la evolución de dicho auto se presenta sobre la mesa con características más que interesantes. Se trata del Volkswagen ID.4 2023, el modelo de la firma alemana que ofrece dos opciones de baterías y un precio inicial de $37,495 dólares en Estados Unidos, pero que puede quedar en menos de $30,000 dólares gracias al crédito fiscal aprobado para vehículos eléctricos con partes fabricadas en el país.

Cuando se anunció el coche, VW aseguró que daba entrada a un nuevo paquete de baterías. Entre los aspectos más resaltantes destaca el diseño exterior e interior mejorado, nuevas ruedas de aleación de aluminio, consola central mejorada, actualizada y con más funciones que antes.

Cabe destacar que el Volkswagen ID.4 2023 se ensambla en territorio norteamericano, específicamente en Chattanooga, Tennessee, ofreciendo tres niveles de equipamiento: Standard/Pro, S y S Plus.

Volkswagen ID.4 2023 al detalle

Volkswagen apuesta por dos paquetes de baterías que para el ID.4 2023. La primera de ellas entrega 62 kWh, mientras que la segunda hace lo propio con 82 kWh.

Volkswagen ID.4 2023. Crédito fotográfico: Volkswagen of America

La batería de 62 kWh proporciona un alcance estimado por la EPA de 209 millas, equipado en el modelo Standard con motor síncrono de imanes permanentes que impulsa las ruedas traseras y proporciona 201 caballos de fuerza.

Por otro lado, la batería de 82 kWh arriba hasta el rango de 275 millas de alcance estimado por la EPA (modelo Pro), con la particularidad de tener un motor asíncrono al eje delantero, elevando la capacidad de potencia a 295 caballos de fuerza.

El modelo AWD Pro es capaz de alcanzar hasta las 255 millas de autonomía. Todas las variantes cuentan con la funcionalidad Plug & Charge, lo que permite a los propietarios hacer un uso aún mejor de sus tres años de sesiones de carga rápida de CC de 30 minutos incluidas en las estaciones Electrify America.

Tecnológicamente, equipa un conjunto completo de tecnología de asistencia al conductor de última generación, como por ejemplo la advertencia de colisión frontal con frenado automático de emergencia (asistencia delantera) con detección de peatones y ciclistas (nuevo para 2023).

Volkswagen ID.4 2023. Crédito fotográfico: Volkswagen of America

También agrega el monitor de punto ciego activo (asistencia lateral), control de distancia de estacionamiento delantero, trasero, control de luces altas (asistencia de luz), Travel Assist 2.0 con control de crucero adaptativo, sistema de mantenimiento de carril (Lane Assist), control de crucero adaptativo con Stop and Go, reconocimiento de señales de tráfico y asistencia de emergencia 3.0, añadiendo el Park Assist Plus con Memory Parking y la función de cambio de carril iniciado por el conductor como una mejora de Travel Assist.

Finalmente, el precio base radica en $37,495 dólares para el Volkswagen ID.4 Standard y Pro 2023, siendo candidato a aplicar pro el crédito fiscal de $7,500 dólares, quedando en $29,995 dólares de ser aprobado.

