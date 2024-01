Daisy Ridley dice que las críticas a la última película de Star Wars “todavía son perturbadoras”

Las películas de “Star Wars” que se estrenaron en 2015, 2017 y 2019 son recordadas por muchos fans, pero también obtuvieron comentarios de todo tipo por el tratamiento de ciertos personajes y el desenlace de la historia. Ahora Daisy Ridley, la actriz que protagonizó esas cintas, reveló que esas críticas le resultan “perturbadoras”.

Entrevistada para el podcast “Happy Sad Confused” Ridley, de 31 años, se sinceró y habló al respecto: “Todavía es perturbador. No quieres que la gente sienta que no has servido a aquello de lo que son fans. Pero “The Last Jedi” dividió a tanta gente…se sintió como si en la primera película todos respondieran de la misma manera. La segunda dividió mucho. La última dividió más. No cambió lo que yo sentía al respecto”.

Uno de los detalles más comentados es el beso que su personaje (Rey) se da con el villano de la historia, Kylo Ren (interpretado por Adam Driver). Algunos lo vieron como innecesario y otros lo tomaron como que daría pie (momentáneamente) a un romance: “Me sentí como todos…se sintió merecido. Nuevamente, lo que fue interesante es la intención. Mi sensación en ese momento fue que era (entre ellos) un adiós y lo sentí merecido. Se puede llamar a un beso de mil cosas, pero sentí que era un adiós. Toda esa escena fue emotiva y sentí que también me estaba despidiendo del trabajo”.

Ahora Daisy está lista para interpretar de nuevo a Rey, en una película que será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy. Ella se reunió el año pasado con Kathleen Kennedy, la presidenta de la compañía LucasFilm, para hablar sobre el proyecto: “Lo extraño fue que antes de desayunar con ella, cinco personas se acercaron a mí y me dijeron: ‘¿Van a hacer algo más contigo?’ Y fue realmente extraño. En los seis u ocho meses anteriores a eso, la forma en que fui recibida por la respuesta de la gente a “The Rise Of Skywalker” fue bastante diferente a como había sido antes. El tiempo ha pasado. Eso fue lo que resultó realmente extraño”.

La actriz británica también comentó a Variety que no hubiera aceptado hacer una vez más el papel que le dio fama si el guión para la nueva película no le hubiera parecido interesante: “No estoy dando spoilers, pero (Kathleen) me dio un resumen de toda la historia. Si no fuera sorprendente, habría dicho: ‘Está bien, llámame dentro de cinco años’. Pero vale la pena. Ahora me siento como un adulto. Cuando comencé, tenía como 20 años. Era la persona más joven en el set. Me tomó hacer las dos primeras películas de esa trilogía de “Star Wars” para sentirme digna de estar ahí. Ahora tengo más de 30 años. Todo se siente bastante diferente. He podido trabajar con otros directores y he mejorado como intérprete”.

