Adam Driver revela cuál es la escena de “Star Wars” que sus fans siempre le recuerdan

Adam Driver es un actor que ha nominado al premio de la Academia en dos ocasiones, pero lo cierto es que obtuvo fama a nivel internacional por la exposición que le dio su trabajo en la película “The Force Awakens”, estrenada en 2015 y que reactivó la saga de “Star Wars”. Él está consciente de ello, y ahora reveló una escena en específico en ese filme que quedará para siempre en la memoria de sus fans.

Entrevistado en el programa “Who’s talking to Chris Wallace” de la plataforma Max, el actor de 40 años reaccionó ante un comentario del conductor acerca del momento en el que, en el filme antes mencionado, el personaje del malvado Kylo Ren mata a su propio padre, Han Solo (interpretado por Harrison Ford). “Alguien me recuerda eso cada día. Bueno, no cada día, pero sí, claro. Solían ser más veces, pero ahora probablemente una vez al mes alguien me hace saber que yo maté a Han Solo”.

Cualquiera pensaría que alguien con la trayectoria de Ford en el mundo del cine sería muy exigente en cuanto a la secuencia en la que Solo (un personaje que también lo convirtió en un actor de talla internacional) deja de aparecer con un final trágico, pero Adam le dijo a Wallace que la experiencia no fue muy difícil. “En realidad, fue muy emocional. Harrison fue muy generoso y contemplativo y, para mí, ése fue un gran momento en el set, a pesar de que era ‘su muerte'”.

Tras su experiencia en las películas de “Star Wars” Adam Driver se ha embarcado en otros proyectos ambiciosos, y la mayoría de éstos han obtenido buenas críticas. Su más reciente trabajo es el filme “Ferrari”, dirigido por Michael Mann y en el que interpreta al empresario Enzo Ferrari, quien durante el verano de 1957 y con su empresa en crisis, decidió arriesgarse y promover una carrera en Italia, la Mille Miglia. La película se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre, y el nombre del actor figura en el listado de posibles nominados al premio Oscar el año próximo.

Adam considera a Kylo Ren como uno de sus papeles más importantes, pero también ha expuesto que se sintió bastante nervioso durante la premiere de “The Force Awakens”, esperando pacientemente la reacción del público ante la escena de la muerte de Han Solo. Y esto dijo hace seis años: “La gente detrás de mí, todos decían: ‘Dios mío’. Va a suceder.’ Inmediatamente pensé que iba a vomitar. Tomé la mano de mi esposa y ella me dijo: ‘Tienes mucho frío. ¿Estás bien?’ Porque sabía lo que se avecinaba: “mataré” a Harrison, y no sabía cómo iba a responder ese público de 2,000 personas”.

