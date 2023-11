Daisy Ridley informa acerca de la próxima película de “Star Wars” en la que actuará

Daisy Ridley saltó a la fama en 2015 al protagonizar la película “Star Wars: The Force Awakens”, y gran fue la sorpresa cuando se anunció que entre los planes de la compañía Lucasfilm destaca una cinta acerca del personaje Rey, que ella interpretó también en los filmes “The Last Jedi” y “The Rise Of Skywalker”.

Ahora, la actriz británica de 31 años fue entrevistada por Collider, y dio detalles acerca de ese proyecto: “Estoy muy emocionada. La historia (de la película) es realmente buena. Estoy esperando leer un guión porque, obviamente, no tengo ninguna otra actualización. No es lo que yo esperaba, pero estoy muy emocionada”. El nuevo filme será dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy, y mostrará a Rey 15 años después de los eventos ocurridos en “The Rise Of Skywalker”.

En 2015 “The Force Awakens” obtuvo buenas críticas y excelentes resultados en las taquillas, al grado que fue el filme número 1 de ese año en Estados Unidos; en la película Ridley compartió créditos con Adam Driver, John Boyega y Harrison Ford. La secuela, “The Last Jedi”, dividió opiniones entre los fans, sobre todo en cuanto al tratamiento del personaje de Luke Skywalker (Mark Hamill, el actor que lo interpretaba, comentó que no estaba de acuerdo en muchos detalles de la historia). Hace algunos meses Boyega declaró que es la cinta de “Star Wars” que menos le gusta.

Finalmente, en 2019 se estrenó “The Rise Of Skywalker”, que cerró una trilogía que dirigieron J.J. Abrams y Rian Johnson. En los años siguientes Daisy protagonizó películas como “Chaos Walking” y “The Bubble”, sin imaginar que habría interés de los productores en que volviera a interpretar el personaje que lo hizo famosa, ello a raíz de los resultados de series basadas en personajes de “Star Wars”, como “Andor” y “The Mandalorian”, estrenadas en la plataforma Disney+.

Hasta el momento, no se sabe si esta película que mostrará al personaje de Rey dará pie a una nueva trilogía. Es algo que la propia actriz ignora: “Conozco la trama de una película. Eso no quiere decir que eso será todo, pero eso es lo que me dijeron. Y me imagino que eso será la próxima película. Quiero decir, de nuevo, no sé, después de las huelgas y todo eso, qué tan rápido todo comenzará de nuevo. Pero sí, hasta ahora conozco la historia de una película y creo que la gente estará muy emocionada”.

