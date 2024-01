John Salley 4 veces campeón NBA considera a LeBron James perjudicial para la NBA

John Salley, cuatro veces campeón de la NBA que ganó su último anillo con Los Angeles Lakers, considera que LeBron James y su longevidad en la mejor liga de baloncesto del mundo es totalmente perjudicial para la liga y para el resto de los jugadores en ascenso.

Salley cree firmemente que al jugar más de 20 años sin dejar de ser una superestrella es algo que va en contra del crecimiento de la liga y especialmente las marcas que buscan patrocinar y figurar en la NBA.

Salley, de 59 años, concedió recientemente una entrevista en VladTV y afirmó que los anunciantes sufren cuando uno de los mejores talentos de la liga envejece. Salley considera que los jugadores solo deberían estar activos al menos 10 años en la liga y no más.

“No es bueno para la liga tener jugadores viejos todavía dando vueltas en las canchas, definitivamente no lo es”, dijo Salley. “Los más afectados son los anunciantes. Ya sabes, estás tratando de vender zapatillas de deporte de Ja Morant, no estás tratando de vender LeBrons”.

John Salley sobre Tiger Woods

Salley comparó la longevidad de Tiger Woods con la de James, quien acaba de establecer un nuevo récord personal en rebotes, está a poco de conseguir los 40 mil puntos siendo el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, y quiere jugar junto o contra su hijo Bronny , quien está a un año de unirse a la NBA mientras hace su año de novato en la NCAA.

“Nike tuvo que deshacerse de Nike Golf …” dijo Salley. “Tuvieron que volver a su núcleo, así que tuvieron que dejar cosas que no los hacían lo que son, no pudieron, Tiger Woods fue genial para ellos, pero ¿cuál de los nuevos niños prometedores va a decir, Quiero un poco de Tiger Woods? No, se quedarán con quién es el chico nuevo. En los negocios, especialmente en los deportes, entras y sales. Si duras diez años, estás bendecido”.

LeBron James tiene la fórmula de la juventud eterna

James continúa siendo un referente en la NBA y a sus casi 40 años de edad, el oriundo de de Akron llegó a otra cifra que demuestra en cuántas generaciones ha llegado a trascender y por qué es visto como el jugador que tiene la fórmula de la eterna juventud.

El periodista Alejandro Gaitán a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) publicó un listado de ESPN sobre padres e hijos a los que ha enfrentado LeBron James.

Trayce Jackson-Davis jugó contra Lakers durante solo seis minutos y LeBron hizo historia. Con esto, James llegó a las 10 parejas de padre e hijo enfrentadas durante toda su carrera. Jackson-Davis es hijo de Elliott Lydell ‘Dale’ Davis pivot que jugó 16 temporadas en varios equipos de la NBA entre 1991 y 2007. De acuerdo el sitio StatMuse, Dale Davis enfrentó a LeBron James un total de 12 veces (entre 2003 y 2007) con récord favorable de siete victorias y cinco derrotas.

Previamente, el sábado 4 de noviembre de 2023, LeBron James fue parte de la partida en la derrota de Lakers frente a Orlando Magic 101-120. En este encuentro vio acción Jett Howard, quien tuvo un tiempo de acción de 3 minutos para alargar a nueve el listado de padres e hijos enfrentados por James en su carrera.

LeBron, más de 20 años atrás, enfrentó por primera vez al padre de Jett, Juwan Howard. El enfrentamiento particular entre ambos jugadores, acontecido entre los años 2003 y 2010 favoreció al aún activo jugador de los Lakers con récord de 8 victorias y 4 derrotas. Howard padre disputó un total de 19 temporadas en la NBA.

Otros ocho dúos de padre e hijo más se vieron las caras ante LeBron James.

Gary Trent y Gary Trent Jr.

Rick Brunson y Jalen Brunson

Gary Payton y Gary Payton II

Kenyon Martin y KJ Martin

Jabari Smith y Jabari Smith Jr.

Adrian Griffin y AJ Griffin

Samaki Walker y Jabari Walker

Glenn Robinson y Glenn Robinson III

En ESPN han tirado un dato ESPECTACULAR. LeBron James ha jugado contra 10 parejas PADRE-HIJO.



¡10! pic.twitter.com/GIm0pXWDjR — Alejandro Gaitán (@alejandroggo) January 28, 2024

