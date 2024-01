La Opinión Hoy: Las historias a seguir en el Super Bowl LVIII

Comienza a calentarse el Super Bowl LVIII, que enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los San Francisco 49ers, un duelo que representa una oportunidad de revancha para los californianos, quienes hace cuatro años cayeron en esta misma instancia frente al equipo que ya es considerado la nueva dinastía en la NFL.

Ricardo López Juárez, editor de Deportes de La Opinión, ya se encuentra haciendo maletas para viajar a Las Vegas, Nevada, donde a partir de la semana entrante nos estará contando de todo lo que suceda durante la semana previa al magno evento, que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium el domingo 11 de febrero.

“Me quedé pensando en esa palabra dinastía, porque siempre estamos comentando que en estos tiempos de agencia libre los equipos no pueden gastar indiscriminadamente, tiene que ser parejo, hablamos mucho de que ya no hay dinastías y los Chiefs están demostrando que sí se pueden construir“, contó López Juárez, antes de emprender viaje a Las Vegas

“Lo que hizo Kansas City firmando a Patrick Mahomes hace 4 años por $450 millones de dólares para asegurarlo por 10 temporadas, hoy se ve como una verdadera ganga a la luz de todos los logros que este increíble jugador le ha traído a la franquicia de Kansas City!”, agregó.

Uno de los grandes atractivos de este partido será el duelo de Quarterback, porque, por un lado, está Patrick Mahomes, en su mejor versión, dos veces MVP del Super Bowl, enfrentando a un jugador como Brock Purdy, que llegó a la NFL tomado como el último turno de un Draft.

“Se le conoce como el ‘señor irrelevante’, pero a pesar de eso, ahora se juntan en esta historia bonita porque está en el gran partido para enfrentar al monstruo Patrick Mahomes, ese me parece una de las grandes historias, porque muchos podríamos pensar no hay manera que Brock Purdy le gane a Patrick Mahomes en el Super Bowl, pero ya lo sabremos porque San Francisco obviamente es un equipo muy amplio”, añadió López Juárez.

Un viaje muy largo

“La otra gran historia me parece que es el tema de Taylor Swift, creo que aquí no podemos tapar el sol con un dedo, vamos a ver, escuchar y a tener a Taylor Swift hasta la sopa, en las siguientes dos semanas, lo curioso es que un día antes del Super Bowl ella tiene programado un concierto en Japón, entonces va a tener que acabar el concierto, subirse a Jet privado y volar 12 horas a velocidad para llegar a tiempo a Las Vegas y poder estar presente el gran evento, en el que su novio (Travis Kelce) buscará otro campeonato“, contó nuestro editor deportivo.

Mientras que Enrique Hernández le contestó que no le extrañaría que “incluso se haga un especial que después estaremos viendo de todo lo que me sucede alrededor de esto y recuerdo que durante la temporada muchos se cuestionaban si esta relación iba a tener algún efecto negativo sobre la actuación de Travis Kelce o incluso de los Chiefs, parece ser que nada, todo mediáticamente transcurrió como era previsible”.

Nodal y Peso Pluma lanzan “La Intención”

Llegó el momento de conocer los estrenos musicales más esperados en darle Play, de la voz de Lizbeth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión.

Antes de empezar con los estrenos, quisiera comentar alguna información que apenas se dio a conocer ayer y es que Los Bukis, en celebración de sus 50 aniversarios, van a hacer historia, ya que anunciaron la primera Residencia completamente en español en The Script de Las Vegas, específicamente en el Teatro Dolby Live del Hotel Park MGM”, dijo Pérez, “esa residencia va a arrancar el viernes 3 de mayo de este año”, continuó.

Le llaman Residencia porque evidentemente son conciertos permanentes, muchos durarán meses y hasta años, en este caso no sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar la de Los Bukis. Las entradas estarán a la venta al público a partir de este viernes 2 de febrero,

Mientras que Enrique Hernández le dio el justo lugar a este grupo: “No me cabe dubas que hablar de Los Bukis es hablar de una de las agrupaciones legendarias de la música mexicana y latinoamericana”.

Pérez ahora sí tocó el tema de los estrenos de lujos, e inició con uno que ha llamado mucho la atención y que involucra a Christian Nodal y Peso Pluma, que se unieron para cantar “La Intención”.

“Debo confesar que me gustó bastante, me encanta obviamente la voz de Christian Nodal que siempre tiene esa tonalidad muy suave, muy agradable y luego con la mezcla de la voz muy particular de Peso Pluma, tiene un sello como mariacheño”, dijo Pérez.

“El video está ya en YouTube, que ayer antes de hacer esta grabación tenía ya casi 3 millones de vistas, desde que lo estrenaron hace apenas tres días y fue grabado en Los Ángeles, California; y obviamente ya está disponible en todas las plataformas”, siguió Pérez, quien hizo una invitación a escuchar el tema.

Como segundo estreno, la especialista también destacó otra colaboración, que esta vez involucra a Maluma y J Balvin, quienes grabaron para estrenar “Gafas Negras”.

