Leo Suárez está a un paso de cambiarse de las Águilas del América a los Pumas de la UNAM 

Los Pumas de la UNAM está a nada de cerrar uno de los fichajes más importantes de la Liga MX para el actual Torneo Clausura 2024, se trata del jugador Leo Suárez, quien pertenece a las Águilas del América.

Ambas escuadras están en conversaciones para poder cerrar el traspaso lo antes posible, para que el futbolista argentino pueda llegar de una vez a los entrenamientos con los universitarios y así poder estar en el campo en este torneo.

Los periodistas Rodrigo Tovar y Carlos Rodrigo Hernández confirmaron que las negociaciones han avanzado de manera rápida y que todo va por buen camino, solo será cuestión de tiempo para que todo tenga un buen final y sea oficializado por ambos conjuntos.

Ya para estas fechas se ha disputado una cuarta parte de la ronda regular del Torneo Clausura 2024 y varios a equipos como los Pumas quieren seguir reforzando. Antes de que empezara este certamen llegaron al equipo universitario Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori para el eje del ataque, pero el Mellizo estará de baja por un buen tiempo por una lesión sufrida en la pretemporada.

Sólo faltan detalles mínimos para que el jugador de @ClubAmerica @leosuarez_96 sea jugador de @PumasMX la trasferencia será venta definitiva para los del pedregal. @FOXSportsMX pic.twitter.com/uBzebhVS8U — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) January 30, 2024

Leo Suárez, pese a que no es delantero, es un jugador que los Pumas ven muy interesante, debido a que es un mediocampista con mucho regate y llegada al área rival. No es la primera vez que el jugador argentino es puesto fuera del nido, ya que en el torneo pasado -en el que se coronaron campeones- no era una pieza fundamental para el esquema de André Jardine y eso ocasionó que saliera una gran cantidad de rumores sobre su estadía.

Aunque todo apunta que solo es cuestión de tiempo para que se complete el traspaso entre las Águilas del América y los Pumas, hay algunos temas que aún tiene que resolver para que sea posible. Leo Suárez logró disputar en el torneo pasado 17 partidos (incluida la Liguilla) y aportó par de anotaciones contra FC Juárez y Club Puebla en la primera y tercera fecha.

En la historia del fútbol mexicano varios jugadores han tenido la oportunidad de vestir la camiseta del equipo azulcrema y el universitario, entre ellos: Hugo Sánchez, Luis García, Alberto García Aspe, Braulio Luna, Nicolás Castillo, Adolfo Ríos, Rubens Sambueza, Joaquín del Olmo, Efraín Juárez y Luis Fuentes.

Hay que recordar que ambas instituciones tiene una gran rivalidad que hasta la fecha se mantiene y por eso es tan complicado que un equipo le venda o le traspase un jugador a otro.

