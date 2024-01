Filtraron mensaje de Joao Rojas en el que asegura que a Tano Ortiz “le faltaron huev…”

Ya han transcurrido varios días desde que el futbolista Joao Rojas salió de la plantilla de Rayados de Monterrey y hasta ahora se filtró un mensaje inusual de despedida, debido a que a le faltó un poco de amabilidad y solo aprovechó el espacio para atacar al técnico Fernando “Tano” Ortiz.

El ex jugador del club Monterrey consideró que Ortiz le faltó el respeto y además “le hicieron falta huev*s” para decirle los argumentos cara a cara. Este mensaje generó una fuerte polémica en su salida de la plantilla.

Willie González, periodista de Multimedios, reveló en un programa de televisión uno de los mensajes que Rojas habría enviado en el grupo de WhatsApp de Rayados, en el que se despidió de sus compañeros de equipo y también le lanzó dardos al técnico argentino.

¡@WillieGzz revela el polémico mensaje de Joao Rojas en un chat con los jugadores de Rayados! 😱💥🔥 pic.twitter.com/NHySLdeZMP — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 30, 2024

“Me despido con alegría siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas y amigos, tipos que son HARTA PELOTA, utileros, doctores, mis madrinas de cocina, los directivos. Unos caballeros ejemplares”, inicia el mensaje de Joao Rojas.

Esa fue la parte más amable y agradable del mensaje que filtró el periodista. Sin embargo, en la siguiente parte lanzó con todo contra el Tano Ortiz que, pese a no decir su nombre, se entiende claramente la referencia sobre el entrenador.

“Me despido de todos, incluso del DT que me dijo hace 6 meses que me iba a sacar, faltándome al respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso, este mensaje va aquí, para todos, así como lo hizo en el camerino. Qué bueno que de frente puedo decir lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir”, dice el mensaje.

Mensaje de las redes sociales de Joao

Pese a la filtración del mensaje del grupo de WhatsApp, el jugador ecuatoriano publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que “no podía dejar pasar por alto” su salida del equipo de Monterrey.

“No podía dejar pasar por alto, agradecer a este club maravilloso y no solo por su grandeza sino por quienes lo componen. Afición, directivos, jugadores, doctores, scouting, cocina, la gente de limpieza, etc.”, dice el mensaje, que inició un poco familiar al revelado por el periodista Willie González.

El escrito continúa: “Fracaso. Me repetí mucho esta palabra hasta poder asimilarla y reconocerlo. Aunque podría poner de excusa la lesión, la falta de minutos, etc. Es lo que es”.

Su despedida pública terminó con una disculpa con sus compañeros y afición, por lo que él considera poca acción en el campo de juego.

“En la vida y en la cancha. Arriba el Monterrey. Súbele al himno”, concluyó.

Joao Rojas sufrió una lesión en su llegada a Rayados en el 2022. Foto: Imago7/ Juan Angel Ovalle.

Joao Rojas llegó a los Rayados de Monterrey en el Torneo Apertura 2022 de la Liga Mexicana, pero una rotura de ligamento cruzado en su rodilla al inicio de la competencia, algo que frenó sus aspiraciones en el club.

Esa lesión lo sacó del campo más de medio año y cuando hizo su regreso no pudo mostrar un alto nivel de fútbol.

Rayados oficializó llegada de Gerardo Arteaga

Rayados ya ha disputado cuatro encuentros del Torneo Clausura 2024 y no dejan de anunciar sus fichajes, en esta ocasión confirmaron la adquisición de Gerardo Arteaga, procedente del fútbol europeo.

Este es otro de los regresos de futbolista mexicanos para la Liga MX. Jorge Sánchez está a poco de llegar al Cruz Azul desde el Porto y ahora se confirma la incorporación de Arteaga a Monterrey, quien también fue pretendido por el Club América y las Chivas de Guadalajara.

Arteaga deja atrás su actuación con el KRC Genk de Bélgica, equipo al que llegó en el 2020 sin salir a otra liga más competitiva.

