“Me vale madre”: Chicharito decepciona en entrevista con el director del Salón de la Fama del Fútbol

El regreso de Javier Hernández a las Chivas ha convulsionado al fútbol mexicano en días recientes, pero entre los momentos interesantes del legendario “Chicharito” de vuelta en Guadalajara hubo una declaración suya que causó desconcierto y críticas del público.

En la emotiva noche de su presentación en el estadio de las Chivas, Hernández sostuvo entrevistas con canales de televisión. En una de ellas, con el canal Claro Sports, Chicharito respondió claramente molesto una pregunta que le hizo Antonio Moreno, quien por cierto es el director del Salón de la Fama del Fútbol Internacional con sede en Pachuca.

Toño Moreno, con más de 40 años de trayectoria como periodista y que es muy respetado por ser objetivo y correcto, le preguntó a Chicharito cómo evaluaba él mismo su carrera en el fútbol europeo. Por alguna razón, el exjugador de Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, entre otros equipos, se molestó.

“No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo”, respondió Hernández con gestos de desagrado. “A ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre… Yo por eso no estudié; para perseguir una pelota, para no [hacer] calificaciones. Entonces, créemelo que no, califíquenlo ustedes”.

ES UN ASCO



Si bien la mayoría de los medios tradicionales son una aberración, Chicharito toma cualquier pregunta como una ofensa, por eso mejor recurre a las groserías y a responder absolutamente nada, típico de alguien que trae máscara de felicidad delante de la la frustración. pic.twitter.com/z1TpzASpUK — Los Expulsados (@losexpulsados) January 30, 2024

Este martes, Moreno le restó importancia al asunto en sus redes sociales, pero aclaró que no sabía por qué de la reacción negativa por parte de Chicharito: “Mi primera pregunta a @CH14_ sobre su abuelo Tommy, al que traté, y quise mucho… La segunda no supe por qué no le gustó. Pero no pasa nada. Éxito”.

Aficionados critican a Chicharito por respuesta grosera

Al publicarse el video de dicha respuesta en redes sociales, innumerables usuarios han criticado al líder goleador de la selección mexicana, muchos de ellos opinando que el “coaching” de vida le afectó.

Los comentarios incluyeron los siguientes:

“No había necesidad de responder de forma lépera y baja”.

“Wow que insoportable el chícharo, le urge menos coach de vida y más vida”.

“Está de psiquiatra este muchacho, no veo nada de mala intención en la pregunta. Mucha rabia en todas sus respuestas y todas ellas a la defensiva”.

“No tenía pq contestar así, si él se la pasa pensando cosas chingonas pudo haber dicho… de excelente… pq la la verdad así ha sido!! Pero le gana la verborrea”.

Javier Hernández, quien podría debutar en el Apertura 2024 a principios de marzo, se vio muy feliz y emocionado en la noche de su presentación, como lo expresó en una publicación en Instagram. Solo que al hablar con comunicadores su actitud fue a veces desconcertante.

Sigue leyendo:

– Fernando Gago, técnico de las Chivas, se ilusiona con la llegada de Chicharito Hernández

– Checo Pérez aplaude la gran fiesta de presentación de Chicharito en su natal Guadalajara

– Jaime Lozano le abre las puertas de la selección mexicana a Chicharito Hernández