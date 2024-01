Lágrimas de una leyenda rojiblanca: “Chicharito” Hernández lloró en su emotiva presentación con Chivas

Con un gran espectáculo de luces y pirotecnia, ante un Estadio Akron abarrotado de Chivahermanos, el refuerzo bomba de Chivas, Javier Hernández, fue presentado oficialmente este sábado como el nuevo integrante del equipo y el delantero no pudo contener las lágrimas al ver el recibimiento de sus seguidores, compañeros y otras leyendas rojiblancas.

Javier Hernández se desbordó de emoción en esta presentación, digna de grandes estrellas como Cristiano Ronaldo cuando llegó Al Nassr o Lionel Messi al Inter Miami y se mostró agradecido con la afición, a la que le recordó la grandeza de Chivas y le prometió dejar todo en la cancha para aportar lo más posible al equipo.

El espectáculo inició con “Chicharito” en el centro del campo y un video del padre del jugador en la pantalla gigante del estadio, don Javier “Chicharo” Hernández Gutiérrez, en el que menciona “Ahí te mando parte de mi sangre para que siga la historia de nuestras vidas”, refiriéndose a Chivas y a su hijo. Acto seguido, llegaron las primeras lágrimas del delantero y sus primeras palabras hacia la afición.

“Quiero empezar preguntándoles si se acuerdan lo de imaginar cosas chingonas, y les pregunto si lo recuerdan, porque hay una persona muy especial para mí, que es Don Tomás Balcázar (su abuelo), una auténtica leyenda del Campeonísimo, y créanme, que es el pilar del porqué amo a Chivas, el porqué decidí jugar con Chivas, y el porqué decidí regresar a Chivas”, fueron las primeras palabras del goleador en su regreso al club que lo formó profesionalmente, en las cuales reveló por qué volvió.

“Yo me encargaré de que en el equipo todos nos partamos la madre, pero quiero que por favor sigamos demostrando por qué somos la mejor pinche afición del mundo mexicano. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este pinche país. Los amo”, complementó, minutos después de salir de los vestidores entre luces y pirotecnia, enfundado en su uniforme rojiblanco y saludando hacia todas direcciones en el estadio.

“Si Chivas se define en algo, es en valentía, y les voy a explicar por qué, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. Irrefutable eso, y me da igual lo que otros hagan, Chivas está en otra carrera, Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos”, acotó.

“Y voy a acabar con esto Chiva hermanos, con 2 cosas: una que no hay palabras para agradecerles que hayamos hecho historia en haber llenado un estadio, y uno de los mejores estadios de Latinoamérica para recibir a un canterano, ya sea como se llame, pero segundo Chivahermanos, entonces si se los voy a pedir, porque ahí abajo me recibieron mis compañeros, Chicharito no hubiera podido sin sus compañeros, Chicharito no hubiera podido sin ustedes, Chicharito no hubiera podido por la familia, porque creo que en nuestro país lo que más hace falta es unión, y vean esto que se generó, se puede, se puede y se puede”, concluyó.

Más lágrimas de Chicharito

Minutos antes de saltar a la cancha para comprometerse con la afición, “Chicharito” Hernández paso por los vestidores del Estadio Akron para conocer a sus nuevos compañeros, donde no pudo evitar las lágrimas tras el cálido recibimiento, destacando que, a pesar de que las Chivas jugaron menos de 24 horas antes en Tijuana, donde empataron 1-1.

“Ya saben que soy bien chillón, pero les quiero agradecer que estén aquí, porque sé la chinga que es, después de lo que vivieron el viernes. No tenían la obligación de estar acá. Créanme que aquí vamos a jalar parejos. Estoy bien feliz de estar aquí, cabrones. En lo que les pueda ayudar dentro y fuera del campo, ahí vamos a estar juntos, jalando parejo”, expresó.

En su recorrido por el interior del Estadio Akron, también se encontró con antiguos excompañeros y excapitanes del equipo, como Benjamín Galindo, Ramón Morales, Adolfo Bautista y Carlos Salcido con quienes se fundió en un abrazo y donde también fue evidente que las lágrimas recorrieron sus mejillas.

La promesa que cumplió a los Vergara

Durante su presentación en la cancha del estadio, Chicharito recibió la visita de Amaury Vergara, en un momento que fue muy emotivo, porque el dueño del equipo le agradeció que hubiera cumplido la promesa que le hizo a su padre antes de marcharse del club rumbo al Manchester United hace 14 años.

Y es que cabe recordar que días antes de su partida, mientras el entonces dueño del equipo, Jorge Vergara, le dedicaba unas palabras de despedida, lo comprometió a regresar al club después de cumplir sus sueños y convertirse en leyenda, algo que se cristalizó la noche del sábado.

Nuestro presidente, @Amauryvz, le da la bienvenida a @CH14_ frente a todos los Rojiblancos a la que siempre fue su casa 🏡#HO14CHICHARITO 👋🫛 pic.twitter.com/X3OvIWAEZ1 — CHIVAS (@Chivas) January 28, 2024

Se espera que el debut de Chicharito en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX pueda darse el próximo fin de semana, el 30 de enero en el mismo Estadio Akron, cuando el equipo rojiblanco enfrente a los Diablos Rojos de Toluca.

