Adele despierta expectativas sobre una posible gira en el 2024

La cantante inglesa Adele, conocida por su talento sobre el escenario y su conexión con los fanáticos, ha generado revuelo en redes sociales al compartir un enigmático mensaje que ha dejado a sus seguidores especulando sobre su posible regreso a México. La artista británica, que no se presenta en el país desde 2016, ha dejado pistas intrigantes a través de un breve video en blanco y negro.

En el video, publicado en sus redes sociales, Adele presenta imágenes de ella misma en blanco y negro, pero lo que ha capturado la atención de sus fanáticos es la fecha “31.01.2024”. Este detalle ha desatado una oleada de teorías entre los seguidores mexicanos, sugiriendo que podría ser el anuncio de una nueva gira que incluiría a México. La última vez que Adele actuó en tierras aztecas fue en 2016, y desde entonces, sus presentaciones se vieron afectadas por la pandemia de Covid-19.

La cantante, de 35 años, ha experimentado notables cambios en los últimos años, desde su sorprendente transformación física en 2020 hasta su mudanza a Los Ángeles, California, donde adquirió una lujosa mansión en Beverly Hills. Este año, Adele volvió a sorprender al revelar que se casó en secreto con Rich Paul, un reconocido agente de la NBA, después de dos años de relación. La pareja expresó su felicidad y amor, compartiendo la noticia de que ahora comparten su vida en la mencionada residencia en Los Ángeles.

El misterioso mensaje de Adele ha avivado la emoción de sus seguidores, quienes esperan con ansias recibir noticias oficiales sobre una posible gira y su retorno triunfal a México después de casi una década de ausencia.

Tras dos años de presentarse en el Coliseo del Caesars Palace los fines de semana en su residencia en Las Vegas, Adele finalmente concluyó su última presentación y reveló algo que emocionó tanto a la audiencia como a los fanáticos en casa.

Desde que la intérprete de “Hello” anunció que no saldría de gira para su cuarto álbum de estudio, “30″, sino que sostendría una residencia, llamada “Weekends with Adele”, los fans lamentaron la decisión, pues no todos pueden viajar a Las Vegas. Sin embargo, de acuerdo con la cantante británica, esto cambiará en el futuro, pues afirmó que planea realizar una gira internacional cuando lance su próximo álbum, aunque se resistió a dar más detalles.

Una misteriosa fecha aparece en la publicación de Adele

Los fans de Adele notaron que dentro de la publicación había una fecha oculta y la lograron captar; sin embargo, esto generó más dudas que respuestas al ver que la misma era 31/01/2024; es decir, 31 de enero del 2024. Ante ello, han comenzado a especular de qué podría tratarse este detalle que tendría que ver con la próxima gira de la artista, ya que se señala que esta podría estar más cerca que nunca tras finalizar su residencia en Las Vegas.

Todo parece apuntar a que Adele hará un anuncio importante para su carrera el 31 de enero de 2024, aunque no hay más información respecto a esto, hay quienes piensan que probablemente dará a conocer las fechas para una gira mundial en la que podría estar incluido México.

