Ángela Aguilar incursiona en los boleros con nuevo proyecto

Ángela Aguilar estrenará el próximo viernes 2 de febrero, un nuevo proyecto, en el cual la hija de Pepe Aguilar, incursionará en el género musical de los boleros; un disco que vendrá acompañado de un video de larga duración y que explora los detalles de su grabación y el viaje que realizó a Cuba.

Ángela Aguilar se encuentra en plena promoción de su nuevo disco ‘Bolero’, en el que explora el género musical popularizado en La Habana, Cuba. El bolero se caracteriza por presentar melodías románticas y sentimentales, enfocándose en temas de amor, desamor y pasión.

Fue en su cuenta de Instagram en donde la artista se mostró muy emocionada y enseño un breve adelanto de lo que se vivió durante la presentación de este mediometraje a los medios de comunicación. La más joven de los Aguilar anunció recientemente su próximo proyecto, un álbum exclusivamente de boleros con el cual busca acercar a las nuevas generaciones a este género, pero que también llegará acompañado de una proyección en salas de cine de la creación de este disco.

Angela compartió a través de su Instagram un adelanto de lo que sus fans podrán escuchar en este nuevo proyecto, un fragmento de la canción “Piensa en Mí” originalmente interpretada por Luz Casal. La cantante mexicana recibió comentarios en redes sociales positivos y negativos por su interpretación, algunos fueron críticas referentes a su nacionalidad, mientras que otros fueron halagos por su interpretación, voz y belleza.

Usuarios de las redes sociales opinaron que la cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, supuestamente arruinó el bolero Piensa en Mí. Este tema es una nueva versión que originalmente fue escrita en 1935 por el compositor mexicano Agustín Lara y su hermana María Teresa Lara.

“Es difícil que me guste después de los boleros de Natalia Lafourcade”, “Ya no vendió lo ranchero”, “Tu voz hace que la canción sea más que una hermosa melodía”, “Ángela Aguilar una Condesa elegante y hermosa mostrando jerarquía con buena música su brillo es propio”, “No me gusto nada, ni el bolero, ni la firma en la que se recarga en el piano y que se abre más la abertura del vestido, lo único rescatable es el vestido y el piano, creo que se quiere agrandar y no le queda”, “Bella y con talento pero acabo con la melodía original. Sorry”, fueron algunos comentarios en su perfil de Instagram.

Polémica por la nacionalidad de Ángela Aguilar y sus raíces

En el adelantó que ofreció en su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar se mostró más que orgullosa de sus raíces latinoamericanas y se dijo con la gran responsabilidad de transmitir y llevar todas esas canciones que han perdurado por décadas a las nuevas generaciones para que no se pierdan.

“Nunca me he sentido tan feliz al interpretar algo, desde chiquita me ha encantado interpretarlos y es lo que estoy tratando de enseñar, es importante llegar a las nuevas generaciones las tradiciones, canciones antiguas y las que nos definen como latinoamericanos”, continuó.

