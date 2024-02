Belinda debuta con ‘Cactus’ en los TikTok Awards

Esta noche se llevó a cabo la segunda edición de los TikTok Awards en donde los creadores de contenido desfilaron para buscar el galardón en su respectiva categoría, pero el momento más esperado fue cuando Belinda llegó con su número musical.

La cantante, quien también fue la conductora del evento junto a Juanpa Zurita, estrenó este miércoles 31 de enero su tema ‘Cactus’, señalada por ser una dedicatoria a su ex pareja Christian Nodal. Luego de ser la presentadora, Belinda se adueñó del escenario para regalar un número musical en donde interpretó su más reciente canción, generando así, más polémica por su letra dedicada a Nodal.

Fue al inicio de la premiación cuando Belinda sorprendió a todos los espectadores al interpretar por primera vez en vivo su tema Cactus. Acompañada de músicos y una escenografía emulando a un desierto, Beli regaló el primer momento musical.

Belinda deslumbra con estilo camaleónico en video de ‘Cactus’

Belinda marca su regreso a la escena musical después de más de una década sin lanzar un álbum, y lo hace con el altamente anticipado sencillo ‘Cactus’. La promoción de la canción comenzó hace varias semanas, revelando gradualmente imágenes del video musical que acompaña a la nueva pieza.

La carrera de la cantante mexicana ha sido distintiva por su evolución estilística, desde sus primeros días adoptando el estilo pop punk de Avril Lavigne hasta su época de “Bella traición” con una estética que oscilaba entre lo gótico y lo romántico.

En esta ocasión, Belinda muestra su versatilidad al sumergirse en el subgénero de los corridos tumbados, expresando a través de su música las complejidades de un desamor. Además, experimenta con un nuevo estilo, fusionando elementos de la moda norteña mexicana con las tendencias contemporáneas.

Un vistazo al video de “Cactus” revela la adopción de un atuendo que consta de una minifalda y un top adornado con delgados moños satinados, complementado con unas botas peludas, una tendencia vista en pasarelas de marcas como Miscreants y Durran Lantik, y previamente utilizada por Karol G en su gira por Estados Unidos.

La estética de Belinda en este subgénero encuentra paralelos con otras artistas camaleónicas como Shakira, quien ha incursionado en colaboraciones con Fuerza Régida. En diferentes escenas del video, la cantante luce prendas de cuero y botas vaqueras, así como un dramático vestido negro, otro blanco con referencias nupciales, y un conjunto que evoca un estilo Barbie, con un top halter y falda midi.

Con este regreso, Belinda no solo demuestra su versatilidad musical, sino también su capacidad para utilizar la moda como una herramienta expresiva, marcando su presencia de manera camaleónica en la industria.

Letra de ‘Cactus’

Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda pero la música sana más cab…, y al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará.

Yo volví, Beli-ca. Mi pecho no es bodega, todo pa’ afuera, lo que me hace mal se va pa’ la mierd…, no fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir.

Dicen que todo sana con tequila, bebo y nada más le echo sal a la herida, por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo.

Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?

No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui.

Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?.

