Cómo organizar el gabinete debajo de un lavabo

Los expertos comparten consejos para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, ya sea en la cocina o en el baño

By Anna Kocharian

Si el gabinete debajo de tu lavabo o fregadero funciona como un agujero negro con bolsas de basura, suministros de limpieza olvidados o productos de belleza caducados de los que simplemente no te puedes deshacer, una pequeña reorganización no te vendría mal.

Escucha esto: el gabinete debajo de un lavabo puede proporcionarte un espacio de almacenamiento muy necesario, ya sea en el baño o en la cocina. Y para aquellos con espacio limitado, el almacenamiento debajo del lavabo o del fregadero puede ser especialmente valioso, siempre y cuando sepas cómo aprovechar al máximo el espacio.

Para aclarar las cosas, recurrimos a expertos en organización que saben exactamente cómo organizar esta área con estrategias efectivas para ahorrar espacio, y también tienen algunos trucos prácticos.

Comienza desde cero

El consejo que constantemente he recibido a lo largo de los años por parte de expertos en organización, es que revises tus pertenencias antes de asignarles un lugar permanente. Esto significa sacar todo y limpiar eliminando lo que ya no usas o necesitas.

Tira a la basura productos vencidos, dona artículos de valor que ya no usas y separa los artículos que no pertenecen del todo a ese lugar y puedan guardarse en otro lado. La idea aquí es evitar gastar dinero en contenedores que son innecesarios.

Siguiendo esa misma idea, una regla general es revisar y limpiar tus gabinetes una vez al año, dice Mary Dykstra, fundadora de Within Reach Organizing Services. Los productos no sólo caducan con el tiempo, sino también es posible que tus gustos y preferencias cambien.

Antes de comprar cualquier cosa, saca todo lo que irá dentro del gabinete, y organiza los artículos similares en grupos para tener una mejor idea cuántas cosas tienes, esto también te ayudará a determinar la mejor solución para guardarlas. La eficiencia es un aspecto muy importante en la organización, sobre todo cuando cada dólar y cada espacio cuentan.

Mantenlo simple y práctico

Seguir un método de organización significa hacerlo suficientemente fácil para poder mantenerlo. Evita invertir en un sistema que no podrás mantener de forma realista y tampoco compres un producto que podría ser muy bueno en teoría (agradable desde un punto de vista estético) pero no necesariamente es práctico o funcional.

“¿De qué sirve tener contenedores etiquetados uno encima del otro, si el artículo que uno necesita está hasta mero abajo? Puede verse bonito, pero no es muy eficiente”, dice Merrilee Reynolds, fundadora de Mode, un servicio profesional de limpieza y organización del hogar.

Debido a que el gabinete debajo del lavabo o del fregadero suele ser pequeño (sin mencionar que está lleno de tuberías), Dykstra recomienda mantener todo lo más accesible posible y a la vista. Mover cosas hacia la parte de atrás dificulta su acceso y aumenta la posibilidad de que se olviden con el tiempo, lo que finalmente resulta en un desorden.

Photo: Liudmila Chernetska/Getty Images

Reduce el tamaño y almacena de forma inteligente

En lugar de intentar acomodar cada envase de aerosol en un espacio limitado, Reynolds sugiere reducir el arsenal de productos de limpieza que tienes. “Me he dado cuenta que es suficiente tener uno o dos rociadores con un buen limpiador multiusos, un limpiador para vidrios, tabletas para limpiar baños y algunas esponjas”, dice. “Hoy en día, varias compañías ofrecen cápsulas o tabletas concentradas que se pueden colocar en una botella rociadora y llenar con agua”.

Esto representa una gran victoria tanto para el espacio de almacenamiento como para el medio ambiente.

Compra Blueland Toilet Cleaner: $18 en Blueland; $34 por un paquete de 2 en Amazon

Dykstra recomienda almacenar los productos de limpieza en contenedores transparentes sin tapa, pero que tengan asas laterales integradas, lo que te ayudará a ver los productos desde todos los ángulos. “Utilizo los contenedores como si fueran cajones que puedo sacar, acceder a lo que necesito y después volver a colocar en su lugar”, dice. Estos contenedores también resultan útiles para contener posibles derrames de algún producto o debido a tapas mal cerradas.

Por último, intenta utilizar contenedores de almacenamiento cuadrados o rectangulares en lugar de redondos u ovalados, dice Dykstra, ya que pueden acomodarse mejor entre sí, aprovechando al máximo cada pulgada cuadrada disponible en el espacio del gabinete.

Compra contenedores de almacenamiento: desde $6 y $4 en The Container Store

Utiliza las puertas

Las puertas de los gabinetes pueden ser una muy buena opción para expandir el espacio de almacenamiento que tienes disponible, aunque no siempre son la mejor opción. Hay contenedores para las puertas que son tan grandes que pueden ocupar demasiado espacio en el interior o incluso topar con las tuberías y el lavabo, dice Steven Restad, miembro de la Asociación Nacional de Profesionales de Productividad y Organización. En su lugar, prueba un organizador compacto que se cuelga sobre la puerta. Sólo hay que tener en cuenta el acabado del producto, ya que parte de este quedará visible en el exterior del gabinete, añade.

Reynolds prefiere los organizadores para puertas de gabinetes con canastillas de rejilla porque son mucho más fáciles de mantener limpios, que un contenedor de plástico. “Aún podrás colocar cosas que ocupen espacio de forma vertical, pero la canasta no ocupará mucho espacio del resto del gabinete”, dice. Un ventaja es que no es necesario atornillarlos (inquilinos, tomen nota) ya que se pueden instalar con almohadillas adhesivas.

Compra organizadores para puertas de gabinetes: $21 en Amazon

Ten en cuenta que si utilizas todo el espacio que tienes disponible en el interior de tu gabinete, es posible que no tengas la profundidad que necesitas para guardar algo detrás de la puerta, dice Dykstra. Por lo tanto, limita esta opción a artículos pequeños y de uso frecuente, que te gustaria tener a la mano.

Photo: Adobe Stock

¿Está bien guardar cosas debajo de un lavabo o fregadero?

En general sí, pero ese espacio viene con varias limitaciones. Es probable que tengas que lidiar con todo lo que ya hay debajo del lavabo como la plomería, y el espacio es limitado (especialmente si el gabinete está más elevado del suelo), lo que limitará la capacidad de espacio que hay en el interior y, por lo tanto, el espacio de almacenamiento disponible.

El gabinete también puede estar expuesto a la humedad, dice Restad, por lo que vale la pena asegurarse de implementar soluciones de almacenamiento que ayuden a proteger tus artículos del agua. Restad recomienda incluir una especie de barrera resistente a la humedad debajo del fregadero, como una cubierta de vinilo para cajones de buena calidad.

Compra forro o cubierta para cajones y gabinetes: $17 en Amazon

¿Cuál es la mejor manera de organizar el espacio debajo del fregadero de la cocina?

En el gabinete debajo del fregadero de la cocina, Dykstra prefiere guardar productos como detergente para platos y esponjas por separado de los productos de limpieza para superficies, electrodomésticos y pisos. Para aquellas personas con poco espacio en los cajones, el gabinete también puede funcionar como lugar para guardar el papel aluminio, bolsas y rollos de papel pergamino. Considera guardarlos en un contenedor alto y angosto para mayor comodidad.

Si tu contenedor de basura se encuentra debajo del fregadero de la cocina, asegúrate de que tenga tapa, dice Reynolds. Aunque puede que no sea la opción más conveniente, una tapa oscilante que se balancea puede ser una excelente solución. Reducirá los malos olores y será fácil de usar.

Compra botes de basura con tapa oscilante: Amazon, Target, Wayfair

¿Cómo se organiza el espacio debajo del lavabo de tu baño?

Es importante organizar los artículos similares en grupos, especialmente cuando se trata de almacenar cosas en el baño, donde el gabinete debajo del lavabo suele ser un espacio compartido con artículos personales y productos de limpieza. Dykstra recomienda mantener ambos productos lo más separados que sea posible; productos químicos y toallas de limpieza por un lado, y productos para el cuerpo por el otro.

“Encuentro que muchas personas encuentran útil el uso de un organizador para la regadera”, dice Reynolds. “Puedes guardar todos los productos de limpieza en un organizador que simplemente se pueda sacar, usar y volver a guardar”. Los organizadores estilo “Lazy Susans” también son muy prácticos debido a que pueden girar, lo que facilita encontrar un producto sin tener que buscar entre diferentes niveles o montones de contenedores.

Compra organizador de regadera: $22 en Amazon

Compra organizadores Lazy Susan: $20 en Amazon; $30 en The Container Store

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.