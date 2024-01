La Opinión Hoy: Cómo obtener un seguro médico con subsidio

De manera recurrente, en este espacio informativo hemos abordado el tema de la importancia de contar con un seguro médico que nos permite encarar con más tranquilidad esos imprevistos que se pueden llegar a presentar en nuestras vidas. Además, que no contar con este instrumento representa por ley una multa.

Nos acompañó Patricia Izquierdo, vocera en español de Covered California, para platicarnos de una interesante alternativa para obtener este beneficio y que venció este 31 de enero a la media noche.

“Primero es importante tener un seguro médico porque no sabemos en qué momento nos podamos enfermar, nos podemos enfermar en cualquier momento y desde que empezó la pandemia del COVID-19, la vida nos cambió a muchos o casi a todos y ahí nos dimos cuenta de que es importante estar cubiertos con un plan de salud, también es importante que la gente sepa que nosotros a través de Covered California somos una agencia del gobierno y recibimos ayudas financieras del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, qué quiere decir eso, que al recibir esas ayuditas directamente a nuestra digamos que a nuestra cuenta bancaria de Covered California hace que los seguros médicos sean más económicos, entonces al tener seguros médicos económicos todos se pueden inscribir”, detalló Izquierdo.

Agregó que “imagínate que en precisamente en el 2024 muchas personas van a pagar 10 dólares o menos por un plan de salud aquí en California, claro si son elegibles, pues si ustedes tienen ingresos bajos o medios sí califican a tener un plan de salud pagando solamente $10 al mes y la gente no lo sabe y tampoco lo cree (…) sí tenemos planes de salud de calidad, con compañías de marca porque tenemos Blue Cross, Kaiser Permanente y otras vayan”.

La vocera en español de Covered California explicó que tienen muchas ayudas financieras “y si usted se inscriben hoy mismo con nosotros, pues van a pagar muy poquito. Por el otro lado les cuento que también es por ley que en el estado de California todos tengan un seguro médico si residen en California y tienen un seguro social válido, así como ustedes tienen que tener un seguro para el automóvil también lo deben tener para ustedes y su salud, entonces si ustedes no tienen un plan médico van a tener que pagar una multa, y la multa es de $2,200 dólares a $2,300 dólares para una familia de cuatro, pero no le van a pagar la multa a Covered California cuando ustedes presentan sus impuestos con su preparador de impuestos van a tener que llevar una forma que certifica que ustedes tienen un plan de salud y si no tienen la forma les van a poner la penalidad y se las pone Franchise Tax Board en la junta de impuestos estatales”.

