Marc Gasol anuncia su retiro oficial del baloncesto profesional

Luego de tomarse un lapso de tiempo prudencial para meditar, reflexionar y tomar una decisión final sobre si volvía a jugar baloncesto o no, Marc Gasol tomó la palabra para anunciar a sus 39 años de edad recién cumplidos que luego de una ausencia de cinco meses en una cancha, el retiro es un hecho oficial y definitivo. Uno de las máximas figuras del baloncesto español e internacional a nivel histórico anunció este miércoles que cuelga la camiseta y los botines en su Barcelona natal.

“Ahora es el momento de devolver todo lo que me han enseñado”, sentenciaba un vídeo en el que se repasaba su carrera y con el que Marc ha querido agradecer dos décadas inolvidables. “Me tocaba hacerlo. Si seguía jugando, podía tener alguna consecuencia grave. Era el momento. No me toca esto ya. Es el momento de dar un paso al lado y transmitir todo lo que me ha enseñado a mí el baloncesto y lo que me ha dado”, ha asegurado Gasol. “Tengo ganas de ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor amigo. El basket te hace aislarte muchas veces y no estar presente como debes”, añadía.

Tras regresar a España en septiembre de 2021, para ayudar en la pista al equipo que preside (Girona), ha decidido poner punto y final a una de las carreras más exitosas del baloncesto europeo.

❤️ Es imposible resumir en un minuto de imágenes lo que ha supuesto la 𝙛𝙞𝙜𝙪𝙧𝙖 de @MarcGasol para nuestra historia.



Este es nuestro pequeño homenaje a mucho más que un jugador de baloncesto.



Este es nuestro homenaje… a la 𝐋𝐄𝐘𝐄𝐍𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐂 𝐆𝐀𝐒𝐎𝐋. pic.twitter.com/doN0ixy7Jy — Liga Endesa (@ACBCOM) January 31, 2024

Un jugador histórico

Durante muchos años, especialmente los primeros, Marc era reconocido por ser el hermano menor de Pau, pero sus comienzos más importantes fueron en los Estados Unidos cuando comenzó a jugar a nivel de High School (Instituto) en la ciudad de Memphis, donde su hermano Pau hacía vida con los Grizzlies y era la sensación del equipo. Marc brilló y posterior a ello puso rumbo de nuevo a Barcelona donde no pasó sus mejores tiempos y tuvo que ser victima de señalamientos por temas de sobre peso hasta el verano de 2006 cuando fue el antes y después en su carrera.

En aquel entonces el entrenador de la selección nacional de España, Pepu Hernández, llamó a Marc para reforzar a la selección ya que había numerosas bajas en el juego interior y el menor de los Gasol no desaprovechó la chance en lo absoluto. Pasó de casi dejar el baloncesto a ser campeón del mundo y uno de los jugadores que más rindió en aquel campeonato celebrado en Japón.

Lo ganó todo en la NBA y con España

A partir de ese momento, Gasol despegó para no volver a mirar atrás. A nivel de clubes, fichó por Girona, obtuvo el premio MVP de la ACB de España en dos temporadas y partió, en 2009, rumbo a una NBA en la que estuvo un total de 13 exitosos años. Con España, se ganó un puesto de honor entre los integrantes de la generación dorada, junto a su hermano Pau en donde marcaron época y regalaron alegrías a más no poder a su familia y en especial a todo un país.

El menor de los Gasol tuvo un paso mucho más remarcable en los Grizzlies que el de Pau, ya que consiguió ser Mejor Defensor, miembro del Mejor Quinteto de la NBA y tres veces Jugador Todos Estrellas (salto inicial incluido con su hermano en 2015) durante su estancia en Tennessee.

En febrero de 2019, fue traspasado a los Toronto Raptors, donde se consagró como campeón. Pasó una temporada en los míticos Los Angeles Lakers, antes de poner fin a una experiencia en la mejor liga del mundo simplemente impecable donde dejó promedios de: 14 puntos, 7,4 rebotes y 3,4 asistencias de promedio en 891 choques.

Además, Gasol pudo participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue campeón del mundo en 2006 y 2019, subcampeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012, campeón de Europa en 2009 y 2011, obtuvo medalla plata continental en 2007 y bronce de nuevo europeo en 2013 y 2017. Vio acción en un total de 191 partidos, dejando tras de sí un legado que hace tiempo que brilla con autonomía propia.

🚨 Marc Gasol anuncia su retirada del baloncesto



♥️ Lo deja una leyenda, un auténtico Gigante del basket español e internacional



👏 Muchísimas gracias por todo, @MarcGasol pic.twitter.com/jZkY1amPkD — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) January 31, 2024

Sigue Leyendo:

El Barcelona sufre por los fichajes realizados: Un déficit de 631 millones de euros en total

Neymar respondió a las críticas por su físico con un video fuerte y directo: “¿Gordo? No lo creo”

Cantante Robbie Williams quiere comprar el club de fútbol de su infancia en Inglaterra