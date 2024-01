Republicanos envían la histórica votación de juicio político a Mayorkas al pleno de la Cámara

Los legisladores republicanos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes aprobaron dos artículos de juicio político contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poco después de la medianoche del miércoles, enviando la votación al pleno de la Cámara.

La medida establece una votación sobre los artículos de juicio político por parte de la Cámara de Representantes en pleno, aunque aún no se ha fijado la fecha de esa votación.

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes consideró su resolución afirmando que Mayorkas ha cometido graves delitos y faltas por su manejo de la frontera sur, a pesar de que varios expertos constitucionales han dicho que la evidencia no alcanza ese alto nivel.

Si la histórica votación tiene éxito, Mayorkas sería el primer miembro del gabinete en ser acusado desde 1876.

El esfuerzo de juicio político ocurre en momentos en que los republicanos de la Cámara de Representantes se han enfrentado a una presión cada vez mayor por parte de su base para responsabilizar a la administración Biden sobre un tema clave de campaña: la frontera.

Los artículos de juicio político fueron aprobados por el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes siguiendo líneas partidistas.

Los legisladores republicanos y demócratas del panel debatieron los artículos de juicio político contra Mayorkas durante aproximadamente 15 horas, hasta que los republicanos terminaron el debate impidiendo que los demócratas introdujeran más enmiendas.

El voto en el pleno podría tener lugar a partir de la próxima semana y su aprobación abriría formalmente el proceso de juicio político contra Mayorkas en un momento en el que la migración y la frontera se están convirtiendo en el tema de la campaña electoral.

Los cargos de los que los republicanos acusan a Mayorkas, también llamados artículos de ‘impeachment’, son “violación de la confianza pública” y “negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley” al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional, el republicano Mark Green, afirmó este martes que “el remedio final para tratar directamente con el deliberado y sistemático desprecio del secretario Mayorkas por el estado de derecho es el juicio político”.

“Después de tres años de esta crisis y un año de investigaciones y procedimientos, debemos avanzar con la rendición de cuentas”, agregó.

El demócrata de mayor rango del comité, Bennie Thompson, respondió que el ‘impeachment’ contra Mayorkas “es una farsa sin fundamento” y que “los pocos republicanos razonables que quedan en la Cámara lo saben, incluso si se niegan a admitirlo”. “El pueblo estadounidense merece algo mejor”, dijo.

Mayorkas, por su parte, hizo pública una carta de seis páginas que remitió al presidente del comité en la que aseguró que ha aportado infinidad de información que “demuestra claramente” cómo está haciendo cumplir la ley y lamentó que no haya servido para detener este proceso “sin fundamento”.

“Le aseguro que sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado”, afirmó Mayorkas.

Los republicanos tienen ahora mismo una débil mayoría de 219 a 213 en la Cámara de Representantes, por lo que cuando sometan los cargos al pleno deberán recibir el apoyo de casi todos sus miembros para ser aprobados.

Incluso si Mayorkas fuera acusado en la Cámara, es muy poco probable que sea acusado en el Senado controlado por los demócratas.

Mayorkas envió una carta al comité de la Cámara antes de la votación, detallando cómo inició su carrera en el servicio público y defendiendo su historial.

“Mi reverencia por la aplicación de la ley me fue inculcada por mis padres, quienes me trajeron a este país para escapar de la toma comunista de Cuba y permitirme las libertades y oportunidades que brinda nuestra democracia”, dijo Mayorkas.

