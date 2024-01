Taylor Swift ocupa el número 1 en la lista “Power 100” de la revista Billboard

Taylor Swift ha debutado en el número 1 de una lista de Billboard, pero no la de canciones o álbumes, sino la que lleva por nombre Power 100, que la revista publica anualmente reconociendo a las personas más poderosas e influyentes en el mundo de la música.

Es la segunda vez que un artista ocupa el primer lugar en ese listado, luego de que la mancuerna conformada por la cantante Beyoncé Knowles y su esposo Jay Z fuera nombrada como la número 1 en 2014. Hace tan sólo unas semanas Swift fue la “Persona del Año” en la revista TIME, por lograr “una especie de fusión nuclear: unir arte y comercio para liberar una energía de fuerza histórica”.

Entrevistada por Billboard Taylor dio un mensaje a otras personas que ocuparon la lista Power 100 este año: “El consejo que le daría a los demás ejecutivos de esta lista es que las mejores ideas suelen ser aquellas que no tienen precedentes en la industria. Los momentos más importantes de mi carrera se redujeron a apegarme a mis instintos cuando mis ideas eran vistas con escepticismo. Cuando alguien me dice: ‘Pero eso nunca antes se había hecho con éxito’, me entusiasma. Tenemos que asumir riesgos estratégicos todos los días en esta industria, pero de vez en cuando, debes confiar realmente en tu instinto y dar un gran salto. Mis regrabaciones son mi ejemplo favorito de esto, y estoy extremadamente agradecida con mi equipo y mis fans por dar ese salto conmigo, porque cambió mi vida por completo”.

La cantante está nominada a varios premios Grammy, incluyendo el del Álbum Del Año, por Midnights; la ceremonia de entrega se llevará a cabo el 4 de febrero. Ella también se encuentra a unos días de comenzar la nueva fase de su gira The Eras Tour, y este año podría lanzar una versión regrabada de su disco Reputation, que originalmente se editó en 2017. Hasta la fecha, Taylor ha ocupado el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard en 11 ocasiones.

Luego de Taylor Swift, los otros ejecutivos que completan el Top 5 de la lista Power 100 de Billboard este año son Lucian Grainge (CEO de Universal Music Group), Rob Stringer (CEO de Sony Music Entertainment), Michael Rapino (Presidente de Live Nation Entertainment) y Daniel Ek (CEO y cofundador de la plataforma Spotify).

Sigue leyendo: