Thalía informa a sus fans que padece disgeusia

Thalía es una de las artistas que siempre está en contacto con sus fans en las redes sociales, y ahora recurrió a su cuenta de TikTok para publicar un video en el que informa que desde hace más de un mes padece disgeusia, un trastorno que le provoca una sensación desagradable en la boca.

En el clip, la cantante de 52 años aparece algo preocupada y dice: “Estoy traumada. Me acaban de confirmar que tengo disgeusia. ¿Qué? Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago? De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal, pero es raro, porque el olfato está perfecto, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24/7″.

La cantante también preguntó a sus fans si han tenido estos síntomas, y les pidió que le contaran sus experiencias: “Esto me empezó a finales del año pasado. No les había dicho nada, porque pensé que se iba a terminar, pero no. Sigue igual, dicen que pueden ser meses o tal vez años. No no no no, así yo no juego. Por favor díganme quién tiene aquí disgeusia. Dime si tienes disgeusia, dime, porque quiero entender más”.

La disgeusia puede ser causada por el uso de ciertos medicamentos, una diabetes no diagnosticada, deficiencias de zinc, enfermedades autoinmunes, una reciente cirugía o problemas dentales. Puede durar un intervalo corto de tiempo o ser permanente.

En el plan profesional Thalía se encuentra muy contenta, ya que está nominada a dos Premios Lo Nuestro, en la categoría de Artista Pop Femenina Del Año y Álbum Del Año – Pop/Urbano por Thalia’s Mixtape, una producción que lanzó en 2023 y en la que presenta covers de canciones de los años 80 y 90. Ella celebró el que la hayan tomado en cuenta para este reconocimiento: “Recibo estas 2 nominaciones con mucha alegría y agradecimiento. 🙏🏼 Las canciones de este disco forman parte del soundtrack de mi vida, y compartirlo con ustedes ha sido un verdadero placer. Gracias a mis fans! Por ser el puente hacia la magia y a Premios Lo Nuestro por tomar en cuenta este trabajo”. ✨

