Daymé Arocena lucha sus guerras internas en ‘Alkemi’

Daymé Arocena llevaba una vida bastante cómoda en su natal Cuba. A sus 25 años manejaba un auto y tenía otros privilegios que consiguió gracias a su trabajo y su éxito —dentro y fuera de su país— como cantante de jazz y de música folclórica cubana.

Solo que había un problema. Daymé sentía que tenía un techo sobre ella que la limitaba y que le impedía desarrollar todo su potencial como intérprete y como compositora. Fue entonces cuando decidió dejar su tierra y reiniciar su carrera bajo sus propios términos. Hace cinco años, con su esposo, se estableció en Canadá.

“Salí de Cuba porque yo tenía un techo sobre mí”, dijo. “Y yo no entiendo de techos”.

A casi diez años de haber comenzado su carrera, Daymé por fin pudo echar a andar su capacidad creativa en su cuarto disco —el primero desde que dejó Cuba— que se titula “Alkemi” que en yoruba significa alquimia. A la fecha han salido al mercado los sencillos “Suave y pegao” y “Fuego lento”, con Rafa Pabón y Vicente García, respectivamente, como invitados. El álbum se estrenará el 23 de febrero.

“Para mí lo primordial en este álbum era luchar contra mis guerras internas”, dijo.

Una de ellas tiene que ver con cómo la sociedad ve a personas como ella, dijo. Esa situación, explicó, la alejó de “géneros musicales y posturas que me pertenecen étnicamente y con los que me identifico, pero que por no tener representación de mujeres o personas que lucen como yo, siempre pensé que no eran para mí”.

De esa manera, Daymé desempolvó canciones que había escrito, se olvidó de los temas de jazz que solía interpretar para gustarle al “mundillo musical cubano” y se dedicó a complacerse a sí misma.

Por recomendación de su pianista, buscó a Eduardo Cabra, reconocido productor y miembro del grupo Calle 13, y le pidió que produjera su disco. Para sorpresa de Daymé, Cabra conocía su música y aceptó ayudarla. Desde entonces, Puerto Rico es la casa de la artista; reside en San Juan.

Uno de sus propósitos es que se la reconozca como cantautora, algo que no podía hacer como cantante de jazz porque históricamente estas intérpretes no escriben sus canciones.

“Quiero que se entienda que yo quiero cantar mis canciones y que quiero ser una nueva versión de lo que es una cantante de jazz latina […] me interesa que se sepa de lo que soy capaz como músico porque así es como ganas exposición y respeto”, dijo Daymé, de 32 años,.

Por eso “Alkemi”, que la artista presentará el lunes en el club Bardot de Los Angeles y el 29 de febrero en el Sultan Room de Brooklyn, en Nueva York, es una mezcla de sonidos pop, salsa, jazz y bosa nova.

“El pop y lo comercial no los interpretaba porque sentía que no me correspondían”, dijo. “Ahora me siento con la fuerza psicológica para luchar esa guerra; si los blancos pueden cantar música negra, por qué yo no puedo cantar mi propia música”.

En detalle

Qué: Daymé Arocena

Cuándo: lunes 7 pm

Dónde: Bardot, 1735 Vine St., Los Angeles

Cómo: boletos desde $10; informes avalonhollywood.com