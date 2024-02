Lloyd Austin reaparece; secretario de Defensa se disculpa por el manejo del diagnóstico de cáncer

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, se disculpó el jueves por no manejar y comunicar adecuadamente su diagnóstico y tratamiento de cáncer al presidente Joe Biden, al personal del Pentágono y al público en general.

“No lo manejamos bien. No lo manejé bien. Asumo toda la responsabilidad y pido perdón a mis compañeros y a los estadounidenses“, dijo en conferencia.

Austin se sometió el 22 de diciembre a una cirugía para tratar su cáncer y posteriormente fue dado de alta, pero el 1 de enero volvió al hospital por una infección del tracto urinario derivada de la operación.

Durante su reaparición en el Pentágono después de regresar esta semana de su estancia en el hospital a principios de enero, dijo que quería dejar claro que no hubo “lagunas de autoridad” ni “ningún riesgo para el mando y control del departamento” durante su hospitalización.

Además, mencionó que el Pentágono ya ha instituido nuevos procedimientos para garantizar que no se produzcan fallos en la notificación en el futuro.

“Quiero dejar claro que no hubo un vacío de autoridad… En el futuro, si la subsecretaria necesita asumir temporalmente las funciones de mi oficina, será notificada inmediatamente”, detalló.

Austin resumió lo que pasó desde que recibió un diagnóstico de cáncer de próstata en diciembre y dijo que estaba “ofreciendo todo esto como una explicación y no como una excusa”.

“La noticia me sacudió”, confesó, por lo que dijo que su primer instinto fue mantener el asunto en privado, y señaló que generalmente es una persona reservada y no le gusta cargar a otros con sus problemas.

“Aprendí de esta experiencia que aceptar este tipo de trabajo significa perder parte de la privacidad que la mayoría de nosotros esperamos”, dijo Austin.

Cuando se le preguntó sobre el asunto a principios de enero, Biden dijo que fue un error de juicio por parte de Austin no informarle sobre su hospitalización, pero indicó que todavía tiene confianza en su jefe del Pentágono.

A ello, el actual secretario de Defensa dijo que, “El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si sus líderes enfrentan problemas de salud que podrían afectar su capacidad para desempeñar sus funciones, aunque sea temporalmente. Por lo tanto, se debería haber notificado a un círculo más amplio, especialmente al presidente”.

Sin embargo, aclaró que si bien la Casa Blanca y Biden no fueron informados sobre su hospitalización hasta dos días después , el 4 de enero, Austin dijo que: “Nunca ordené a nadie que ocultara mi hospitalización de enero a la Casa Blanca”.

“Puedo decirles que me he disculpado directamente con el presidente Biden”, dijo. “Y le dije que lamento profundamente no haberle hecho saber de inmediato que recibí un diagnóstico grave y que estaba recibiendo tratamiento. Y ha respondido con la gracia y el corazón cálido que cualquiera que conozca al presidente Biden esperaría. Y estoy agradecido por su plena confianza en mí”.

Citan al secretario de Defensa a declarar ante la Cámara de Representantes sobre su hospitalización https://t.co/DScYi013lA — La Opinión (@LaOpinionLA) January 19, 2024

Austin fue dado de alta de Walter Reed a mediados de enero después de más de dos semanas de recibir atención.

El secretario de Defensa dijo que todavía se está recuperando de las complicaciones, todavía siente algo de dolor en la pierna y está recibiendo fisioterapia para ayudar a mejorarlo. Reconoció que actualmente utiliza un carrito de golf para desplazarse por el Pentágono.

Austin dijo que quería aprovechar la oportunidad para resaltar el importante problema de salud pública del cáncer de próstata, que señaló que los hombres negros enfrentan un mayor riesgo de desarrollarlo.

“Si su médico puede detectarlo, puede tratarlo y combatirlo. Los efectos secundarios que experimenté son muy, muy inusuales. Así que pueden contar conmigo para dar un mejor ejemplo en este tema hoy y por el resto de mi vida”, sentenció.

