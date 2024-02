Miguel Herrera cuestionó la “filosofía mexicana” de las Chivas de Guadalajara 

Las Chivas de Guadalajara tienen una filosofía bien marcada dentro de la Liga MX. El Rebaño Sagrado, en teoría, solo contrata futbolistas mexicanos. Sin embargo, hay un vacío en esta norma que los ha llevado a fichar a jugadores con doble nacionalidad. No obstante, Miguel Herrera puso en tela de juicio esta condición de las Chivas.

El último fichaje que cuestiona la filosofía del Rebaño Sagrado es Cade Cowell. Este joven delantero nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana, esto le permitió obtener la nacionalidad. Sin embargo, el “Piojo” se burló de que el “extremo mexicano” ni siquiera habla español.

“El que llegó no habla español… yo también saqué mi pasaporte en cinco minutos en el consulado cuando se me venció (…) Nadie dice que no es mexicano, son los naturalizados que tenemos ahora, como los mexico-americanos que tenemos en Xolos”, dijo el Piojo en una entrevista con Fox Sports.

Bajo estas circunstancias, el “Piojo” busca tambalear el sistema que ha impuesto el Rebaño Sagrado desde sus directivos. Miguel Herrera aseguró que en las Chivas de Guadalajara “ya no son todos mexicanos”.

“De repente me pasaban (algunos futbolistas) y todos hablando en inglés, decía, ‘quiénes eran ellos’ y decían que eran mexicanos; sólo porque sus papás pasaron a la frontera, los regresaron, pero como estuvieron en México, dicen que sus hijos y sus nietos son mexicanos (…) No me jodas, no habla ni español… no estoy criticando al jugador, yo sólo dije que en Chivas ya no son todos mexicanos. Es un gran jugador, por eso lo fueron a buscar”, agregó.

Miguel Herrera se ha metido en problemas

El “Piojo” tiene muy pocos recaudos al momento de ofrecer sus consideraciones. Al igual que sucedió con el Rebaño Sagrado, Miguel Herrera emitió unas fuertes sobre la directiva de Cruz Azul.

“En primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para (estar en el puesto). Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca, la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución”, dijo el entrenador de los Xolos en una entrevista con Jorge Van Rankin.

Sin embargo, la sinceridad de Miguel Herrera lo ha llevado a tener algunos encontronazos posteriores. El último fue con Iván Alonso, directivo de Cruz Azul. El choque entre ambos fue generado por las anteriores declaraciones del mexicano. Alonso encaró al “Piojo” después del partido que tuvo cómo vencedor a La Máquina.

