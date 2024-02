Rafa Márquez tendría un rival en su lucha por hacerse con el banquillo del FC Barcelona

El banquillo del FC Barcelona está lleno de incertidumbre. El paso de Xavi Hernández por el club no ha sido el mejor y su salida ya estaría más que confirmada. Ante este previsible abandono, Rafa Márquez se asomaba como un posible sustituto. Sin embargo, el exdefensor mexicano tendría a un gran rival en esta lucha: Frank Rijkaard.

Rafa Márquez ya reconoció su deseo de poder sentarse en el banquillo del primer equipo del FC Barcelona. El “Káiser” ha dirigido en las categorías inferiores del conjunto blaugrana y ha dejado una buena imagen.

“Es parte del proceso, llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. A una oportunidad así no le puedes decir que no“, dijo Márquez al ser cuestionado sobre esta posibilidad.

POSTPARTIDO. Rueda de prensa de Rafa Márquez,técnico del @FCBarcelonaB respondiendo las preguntas de @pacoomad para @GradaSiete y ante el anuncio de Xavi Hernández de su marcha el 30 de junio le han preguntado si se ve entrenando al primer equipo. "Si me llega la oportunidad,no… pic.twitter.com/k1RO4ncdIM — GradaSiete (@GradaSiete) January 27, 2024

Sin embargo, Joan Laporta tendría a Frank Rijkaard entre sus planes. Según informaciones de Radio Marca, expuestas por el periodista David Sánchez, la directiva del FC Barcelona habría contactado al exjugador neerlandés. Sin embargo, Rijkaard no habría ofrecido una respuesta concreta.

👔 Barcelona teknik direktörlük koltuğu için Hansi Flick ve Frank Rijkaard ile görüşme gerçekleştirdi!



📎 Radio Marca | Bild



Rijkaard ➡️ https://t.co/jCInaQI7Fe

Flick ➡️ https://t.co/9tbC4vanrD pic.twitter.com/Ev2qffy4Os — Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) January 31, 2024

No está de más mencionar que Frank Rijkaard tiene cerca de 10 años fuera de los banquillos. El exfutbolista de Países Bajos se ha alejado del tema dirigencial y estratégico. En este sentido, Joan Laporta tendría en mente ofrecerle a Rijkaard la compañía de un auxiliar de lujo: su compañero Marco Van Basten.

Frank Rijkaard, una leyenda del FC Barcelona

El exfutbolista neerlandés inició su camino en los banquillos como segundo entrenador de la selección de Países Bajos. En 1998 se estrenó como primer entrenador al asumir las riendas de la selección neerlandésa.

Su primer oportunidad con un club fue con el Sparta Rotterdam, conjunto de la Eredivisie que dirigió por más de 30 partidos antes de llegar al FC Barcelona. En 2003 comenzó una larga historia con el conjunto blaugrana que finalizaría en 5 años.

Frank Rijkaard dirigió al conjunto Culé en 272 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el neerlandés obtuvo 159 victorias, empató 63 encuentros y perdió 50 compromisos. Rijkaard puede presumir ser el entrenador que le dio la oportunidad de debutar a Lionel Messi.

De la mano de Rijkaard, el FC Barcelona conquistó dos Supercopas de España, dos campeonatos de Liga, una UEFA Champions League y en 2005 se consagró como el mejor entrenador del mundo.

