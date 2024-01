Xavi Hernández da su respaldo a Rafa Márquez en sus pretensiones de dirigir al FC Barcelona

Rafa Márquez fue duramente criticado luego de que mostrara sus intenciones de dirigir al FC Barcelona inmediatamente después de que Xavi Hernández anunciara el pasado sábado que abandonará el club al final de la temporada. Sin embargo, para el estratega culé no hay nada que reprocharle al mexicano.

Así lo aseguró Xavi Hernández este martes después del entrenamiento del cuadro catalán que ya pasó la página de lo que fue la dura derrota sufrida en casa el fin de semana ante el Villarreal (3-5) que terminó de precipitar su decisión de marcharse de su cargo una vez termine la temporada.

“Rafa (Márquez) es amigo y se pudo sacar de contexto sus palabras. A lo mejor se expresó mal, pero evidentemente se prepara para ser entrenador del Barcelona algún día. Es lícito y natural”, comentó el actual director técnico del conjunto azulgrana que se prepara para enfrentar este miércoles al Osasuna.

El director técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante el entrenamiento que el equipo azulgrana llevó a cabo este martes en la ciudad deportiva Joan Gamper. (Alejandro García/EFE)

Hay que recordar que apenas un día después de que Xavi Hernández anunciara que se iría del FC Barcelona al final de la temporada, Rafa Márquez fue preguntado sobre sus pretensiones de asumir el cargo y el mexicano fue claro y contundente en su respuesta.

“A una oportunidad como esa no le puedes decir que no. Si llega ese momento intentaré estar disponible y tratar de hacerlo lo mejor posible”, comentó Márquez quien actualmente se desempeña como entrenador del equipo filial catalán a lo que recibió duras críticas en los medios españoles.

A pesar del cuestionamiento que recibió el mexicano, Xavi Hernández mostró su respaldo a sus pretensiones, aunque aclaró que no tiene nada que ver con la decisión que tomará la directiva del FC Barcelona a la hora de escoger a su sucesor.

El FC Barcelona de Xavi Hernández viene de dos duros golpes la semana pasada, uno de ellos fue la eliminación en la Copa del Rey a manos del Athletic Club. (Alejandro García/EFE)

“Yo no soy quien tiene que decidir quién será el nuevo entrenador del Barcelona”, comentó Xavi Hernández quien aspira completar una gran actuación en la Champions League en donde se encuentran en los cuartos de final para enfrentarse al Nápoles.

Antes de conocerse la decisión del entrenador catalán de marcharse del equipo al final de temporada ya se empezaba a hablar de Rafa Márquez como un posible sustituto. También se sumó a los rumores el nombre de Thiago Motta, actualmente al frente del Bologna en la Serie A italiana.

Se quitó un peso de encima

Xavi Hernández también habló de lo que fue su decisión de anunciar su marcha del FC Barcelona al final de esta temporada lo que le permitirá asumir lo que resta de su ciclo azulgrana con la mejor de las energías para intentar cambiar la dinámica en el equipo empezando este miércoles ante el Osasuna.

“Afronto este partido con más responsabilidad, si cabe, porque todavía tenemos mucho en juego. Sigo con la máxima ilusión y con la máxima energía. Me he liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo y así se lo he hecho saber a los jugadores”, remató el DT.

