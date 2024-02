Ryan García expresa su admiración por Floyd Mayweather y lo compara con De la Hoya: Es real

Ryan García expresó su admiración por Floyd Mayweather y lo comparó con Óscar de la Hoya, su promotor y con quien ha tenido una relación turbulenta desde que perdió su invicto en el deporte ante Gervonta Davis en abril de 2022.

En una entrevista con Patrick Ben-David en el PBD Podcast, García comentó que Mayweather es su amigo y aseguró que no está tratando ser su promotor como dice De la Hoya, a quien tildó de no ser real como Money y ocultar su verdadero yo.

“Admiro mucho a Floyd. Realmente lo amo. Es por eso que me arriesgué a defenderlo en línea cuando realmente no era necesario porque realmente sé que tiene un gran corazón. Corazón enorme. Auténtico, corazón enorme. ¿Le gusta el dinero? Sí. Pero también le encanta bendecir a la gente. Él hace lo mejor que puede. Floyd y yo nos hemos acercado. Y realmente valoro esa relación. De hecho, acaba de llamarme. Simplemente me miró cara a cara. Pero Floyd no (trata de ser mi promotor). Es ser amigo de alguien. Literalmente puedes ser amigo de alguien, ¿verdad? Puedes darme consejos sobre una pelea y si dijera Patrick Bet-David, no pelees con este tipo ahora, pelea con ese tipo, ¿qué estás haciendo? Eso se llama amigos”, dijo.

Floyd Mayweather tiene una buena relación con Ryan García y hasta lo ha aconsejado sobre su carrera. Foto Cortesía: YES Market Media/Shutterstock.

“Este es mi problema con Óscar. Dejen de ir a los medios y atacar a Floyd. No hay razón (…) Óscar está llegando al punto en el que se está convirtiendo en su verdadero yo: tonto, loco y lo que quiera ser, y simplemente vivir en la verdad. Floyd siempre ha vivido en la verdad. Es tan real como parece. Esa es la diferencia (entre ambos promotores). Uno está como en tu cara, y el otro se mueve en silencio y destruye todo, desde arriba. Floyd trabaja en las sombras. Él está detrás de escena más de lo que piensas en este juego de boxeo”, dijo.

Tras la ruptura con Óscar de la Hoya, quien ha negado que esta exista, Ryan García y Floyd Mayweather se han acercado. Ambos se han visto juntos públicamente y Money ha expresado que el californiano es una de las grandes estrellas del boxeo en la actualidad, por lo que lo ha aconsejado sobre con quién debería pelear y técnicas sobre el ring. Esto no le ha gustado al promotor de Golden Boy Promotions y se lo ha hecho saber al estadounidense.

La pésima relación entre De la Hoya y García se debe al abandono que sintió el californiano de su equipo durante la rueda de prensa luego de ser derrotado por Gervonta Davis. Luego ambos discutieron en redes sociales y el promotor demandó a King Ry para que cumpliera su contrato con Golden Boy Promotions, hecho que empeoró la situación de los dos. Desde entonces el californiano ha tenido muchos roces con el excampeón del mundo y parece que las cosas no van a mejorar.

Óscar de la Hoya y Ryan García no tienen una buena relación a pesar de que siquen trabajando juntos. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

