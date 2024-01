Rolly Romero dice que Ryan García no “sabe en quién confiar” y por eso anunció por error la pelea

Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expresó que Ryan García anunció por error la supuesta pelea entre ambos porque tiene a muchas personas hablándole al oído y ya no sabe en quién confiar.

En una entrevista con Fight Hype, Rolly Romero declaró que la única persona con la que García debía hablar para concretar el duelo era con él y aseguró que al californiano le están dando muchas informaciones falsas.

“Ryan García tiene a mucha gente hablándole al oído y ya no sabe en quién confiar y de quién desconfiar. Hay mucha gente a su alrededor. Pero con la única persona con la que debió sentarse a hablar, era conmigo. Él tiene mi número, me hubiera llamado. A él le están dando todo tipo de informaciones falsas. Yo creo que De la Hoya no quería que se hiciera la pelea”, dijo el pugilista.

Ryan García quería pelear por el título mundial de Rolly Romero en abril, pero no se concretó. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

La semana pasada Ryan García publicó en redes sociales que la pelea con Rolly Romero se realizaría en abril y que la sede del evento se estaría anunciado próximamente. Poco después se confirmó el duelo entre el campeón estadounidense e Isaac ‘Pitbull’ Cruz el 30 de marzo en Las Vegas, por lo que King Ry borró su publicación y se disculpó con sus fanáticos por la confusión.

“Mira, me informaron que el acuerdo (con Rolly Romero) se estaba finalizando y que se anunciaría en los próximos días. Obviamente eso fue mentira. Mi paciencia se ha puesto a prueba en las últimas semanas. Estoy haciendo todo lo posible para ser lo más honesto y real posible con ustedes”, escribió en su cuenta X.

Cabe destacar que Rolly Romero en un principio estuvo interesado en una pelea con Ryan García, pero tras molestarse con Óscar de la Hoya por decir que supuestamente había pedido mucho dinero para aceptar el duelo y enterarse de que estaban negociando a sus espaldas una disputa con el Pitbull Cruz, el campeón estadounidense decidió hacer a un lado al californiano y enfocarse en el pugilista mexicano, quien también estaba buscando subir al ring contra King Ry.

El Pitbull Cruz disputará por segunda vez un título mundial. Foto: by Cooper Neill/Getty Images. Crédito: Cooper Neill | Getty Images

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se convirtió en monarca de peso superligero de la AMB tras su polémica victoria sobre Ismael Barroso, ahora campeón interino de la categoría. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y una derrota.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

