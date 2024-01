Ryan García admite que Floyd Mayweather influyó en su decisión de preferir a Rolly Romero sobre Haney

Ryan García admitió que Floyd Mayweather influyó en su decisión de descartar a Devin Haney y buscar una pelea por el título con Rolando ‘Rolly’ Romero luego de que ambos mantuvieran un encuentro en un centro comercial semanas atrás.

En una entrevista con Fight Hype, García explicó que él había tomado la decisión de enfrentar a Haney porque así lo que querían los fanáticos, pero Mayweather le aconsejó que lo mejor sería pelear con Rolly Romero para después unificar con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Envié a mi equipo a hablar con el equipo de Devin Haney. Dije: ‘Esto es lo que quiero y voy a luchar contra esto’. Luego invité a la gente a opinar sobre contra quién debería pelear a continuación. ¿Debería ser Rolando Romero o debería ser Devin Haney? La encuesta estuvo reñida, pero finalmente ganó Devin Haney. Entonces, quería darles a todos esa lucha porque la gente votó y uno debería obtener lo que votó. En pocas palabras, estoy en Las Vegas, me lo estoy pasando genial, estoy saliendo con Floyd. No voy a mentir, Floyd es bastante influyente“, dijo.

Floyd Mayweather Jr. tiene una buena relación con Ryan García y hasta lo ha aconsejado. Foto: Megan Briggs/Getty Images.

“Él dice: ‘¿Por qué harías eso? ¿Por qué no peleas con Rolly por el cinturón y luego peleas con Devin Haney? (Él) me dio un consejo. Dije que eso tiene bastante sentido, pero le dije a la gente que ya voy a pelear con Devin. Él dijo: ‘Sabes, algunas cosas cambian’. Dije ok. Básicamente, (eso es) lo que dijo. Estoy parafraseando aquí. Es mucho más profundo que eso y hubo mucha más conversación. Pero voy a guardar eso. Y luego tomé una decisión rápida. ‘Está bien, Floyd, eso tiene sentido. Iré a buscar otro cinturón. Iré a buscar el cinturón (de la AMB)’, lo cual estaba dispuesto a hacer”, añadió.

Cabe destacar que tras el encuentro con Floyd Mayweather y que Ryan García admitiera que había influido en su decisión, Óscar de la Hoya le envió un fuerte mensaje a Money y le dejó claro no tiene problema en que aconseje a García sobre cómo defenderse en el ring, pero no tolerará que haga el papel de promotor de King Ry y altere sus decisiones.

A pesar de que el californiano intentó concretar la pelea con Rolly Romero, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) lo hizo a un lado y escogió a Isaac ‘Pitbull’ Cruz para defender su título por primera vez el 30 de marzo en Las Vegas. Ahora, García volvió nuevamente a las negociaciones con Devin Haney y se espera que suban al ring el 20 de abril si logran un acuerdo.

Rolly Romero dice que un enfrentamiento con Pitbull Cruz es mejor que con Ryan García. Foto: Steve Marcus/Getty Images. Crédito: Steve Marcus | Getty Images

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Ryan García dice que Rolly Romero y Pitbull Cruz usaron su nombre para promover su pelea

· Rolly Romero dice que Ryan García no “sabe en quién confiar” y por eso anunció por error la pelea

· Entrenador Andre Rozier dice que Pitbull Cruz será un problema para Rolly Romero: “Lo superará”