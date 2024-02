Toni Costa y Daniella Navarro: Así se vivió el emotivo reencuentro de los famosos en “Hoy Día Bailamos”

Este 2024 ha traído consigo varias sorpresas para el público, incluyendo el reencuentro de varios ex participantes de “La Casa de los Famosos” que no necesariamente concluyeron dicho reality en el mejor de los términos. Tal fue el caso de Toni Costa y Daniella Navarro, quienes a pesar de haber mantenido una amistad dentro del show, esta fue concluida una vez que el show cerró sus puertas.

Y es que recordemos que en agosto del 2022, la actriz venezolana se sinceró sobre el supuesto cambio que el español tuvo tras haber salido del reality: “De repente me lo encuentro en el aeropuerto y estaba diferente. Me quedé loca. La verdad no sé qué pasó, no sé si se está dejando influir”, contó en ese entonces desde una transmisión en vivo.

Es a casi dos años de este hecho que los famosos se reencuentran en un nuevo reality, en este caso de baile y en el que Toni Costa funge como uno de los jueces y Daniella Navarro como una de las participantes. Se trata de nada más y nada menos que “Hoy Día Bailamos”.

Fue en entrevista con People en Español que la histrionisa reveló detalles sobre su encuentro en los foros de Telemundo, momento al que las cámaras del programa no tuvieron acceso.

“Toni y yo teníamos dos años sin vernos. Fue muy lindo (…) Fue súper padre porque él venía por los pasillos con nuestra coreógrafa principal y ella me dijo ‘te voy a presentar a un amigo’ y yo le dije ‘algún día fue mío’”, dijo a la revista.

De acuerdo con Daniella Navarro, los años de separación quedaron en el olvido luego de fundirse en un caluroso abrazo: “Le dije ‘discúlpame’. Y él me dijo ‘vamos a callarnos, esto es lo que nos hacía falta’. Y nos dimos un abrazo mínimo de 4 minutos consecutivos y limamos asperezas”.

Al ser cuestionada sobre su apertura a recibir críticas por parte del bailarín español, la famosa se mostró más que dispuesta a seguir aprendiendo y aplicando los consejos que le den para así llegar a la final: “Toni para mí es un profesional y creo que está evaluando como debe”, dijo a la publicación.

