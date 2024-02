Carlo Ancelotti descartó responderle a Xavi: “No voy a bajar a un nivel que no es de profesionales”

Carlo Ancelotti dio una nueva demostración de clase al pronunciarse al respecto de las acusaciones que hizo recientemente el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández. El director técnico del Real Madrid aseguró que considera poco profesional hablar en los términos que lo hizo el estratega culé.

El experimentado entrenador italiano habló en la rueda de prensa previa al partido de este domingo que el Real Madrid disputará ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital española. “Carletto” espera que las declaraciones del estratega culé no sigan siendo un tema durante sus ruedas de prensa.

“Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me pregunten más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para un profesional”, comentó Carlo Ancelotti cuando fue consultado por las palabras recientes de Xavi Hernández.

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo en la Ciudad deportiva del club en Valdebebas, Madrid este sábado. (Rodrigo Jiménez/EFE)

El director técnico del FC Barcelona se ha mostrado en constantemente cuestionamiento a las actuaciones arbitrales en el torneo tanto en los partidos de su equipo como en otros haciendo entender que hay un favoritismo para el Real Madrid. “La liga está adulterada”, dijo el catalán en los últimos días.

Hay que recordar que Xavi Hernández anunció hace una semana su decisión de marcharse del club azulgrana al final de la presente temporada alegando un agotamiento por las exigencias del cargo de entrenador del conjunto culé, que esta temporada quedó eliminado de la Copa del Rey y marcha cuarto en el campeonato español.

A pesar de la insistencia en torno a las declaraciones hechas desde el FC Barcelona, en las que también sumaron las del presidente, Joan Laporta, sobre el cuestionamiento de las actuaciones arbitrales con el fin de favorecer al cuadro merengue, el italiano fue enfático: “No bajo a este nivel”.

El italiano Carlo Ancelotti en medio de un entrenamiento del Real Madrid que se prepara para enfrentar este domingo al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. (Rodrigo Jiménez/EFE)

Alabanzas para Diego Simeone

En lo que respecta al derbi madrileño de este domingo en el que el Real Madrid buscará una victoria que le permita capitalizar el empate del Girona ante la Real Sociedad (0-0) este sábado para aumentar su distancia en la cima de LaLiga, Carlo Ancelotti tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador colchonero, el argentino Diego Simeone.

“Es uno de los entrenadores más difíciles a los que me ha tocado enfrentar. Maneja muy bien el equipo y organiza muy bien los partidos. Es uno de los rivales al que tengo mucho respeto por esa capacidad que tiene de leer los partidos”, comentó el italiano que destacó que el partido ante el Atlético no será determinante para los merengues.

“Es importante. Sumar es muy importante antes de la Champions League y los dos son partidos muy importantes para nosotros. Hemos llegado a este tramo de la temporada lo mejor que se podía y ahora tenemos que aprovechar estos dos partidos en casa y sumar los puntos”, reconoció.

Sigue leyendo:

– Se intensifican los rumores: Desde Francia aseguran que Kylian Mbappé eligió marcharse al Real Madrid al final de la presente temporada

– Javier Aguirre tras la goleada que sufrió el Mallorca a manos del Athletic Club antes de afrontar la Copa del Rey: “Fue una noche amarga para nosotros”

– Joan Laporta confirma que el mexicano Rafa Márquez se encuentra en la carrera para dirigir al FC Barcelona luego de la salida de Xavi al final de temporada