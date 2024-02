Niurka Marcos revela que quiere dedicarle una canción a Juan Osorio al estilo de Belinda

El reciente lanzamiento de la canción de Belinda, “Cactus”, no solo ha inspirado a sus fanáticos a compartir sus historias de desamor. Y es que diversas celebridades también se han mostrado receptivas ante la “tiradera” a Christian Nodal; tal fue el caso de la cubana Niurka Marcos.

En entrevista con varios medios de comunicación, la reconocida vedette aplaudió la hazaña de la cantante nacida en España porque, “está de moda echarle mi*erda a los ex”.

Incluso, adelantó que este nuevo tema le ha despertado las ganas de hacer un tema propio en el que salga salpicado uno de sus ex amores, específicamente el productor Juan Osorio.

“Hasta yo lo voy hacer, van a ver, voy hacer una canción echando mier** a Juan Osorio. Su vieja dijo que yo no existía en sus vidas. Claro que yo existo en sus vidas”, detalló.

Niurka Marcos no pudo evitar mostrar su descontento con la actual pareja del padre de su hijo Emilio. Y aseguró que a pesar del distanciamiento que existe entre ella y el productor, sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón.

“Sí, ella me tiene un celo de la ching*.da Ella ya sabe que yo soy la mujer que su hombre ama. Con la pena mamacita no me puedes superar, con todo y que esté jovencita“, dijo la famosa para finalizar.

Es así como Niurka Marcos demuestra una vez más que no le importa el que dirán, mucho menos cuando se trata de dar su versión de la historia.

