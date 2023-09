Niurka Marcos habla de la supuesta golpiza de José Manuel Figueroa a Alicia Machado: “Se lo habrá ganado”

Niurka Marcos habló de la polémica desatada luego de que Alicia Machado revelara que supuestamente José Manuel Figueroa la golpeó cuando tuvieron sus amores años atrás.

Luego de semanas de las declaraciones de la ex Miss Universo 1996, Niurka en un encuentro con la prensa fue consultada sobre qué opinaba de esas acusaciones y ella comenzó diciendo: “No me interesa absolutamente nada que venga de Alicia Machado”.

Luego la cubana calificó a la venezolana frente a las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’ como una persona “que se vende al mejor postor” y “enemiga de muchas compañeras”.

“Ella para mí deja muchísimo que desear, así que, si le metieron un par de put*zos en el pasado, se los habrá ganado la estúpi***, con la pena”, sentenció Marcos.

En una visita que hizo Niurka Marcos al programa ‘¡Siéntense Quien Pueda!’ en septiembre 2022, Niurka dejó a la vista que no es amiga ni tiene buen concepto de Alicia Machado.

“Esa que se ahogue, por venenosa, demasiado fría de su alma. Trató mal al ‘fandom’, a la raza. No se puede tratar mal a la audiencia y, aparte, (es) hipócrita y convenenciera”, dijo en ese momento.

Hasta el momento la exreina de belleza no se ha pronunciado sobre las recientes palabras de la actriz y vedette.

¿Qué dijo Alicia de José Manuel Figueroa?

Durante un episodio en el reality ‘Secretos de las indomables’ la actriz venezolana contó que supuestamente el cantante le dio una golpiza cuando fueron novios.

“Me vuela el cachetón, yo ruedo, me pegó con la pared de la cocina y me quedo en shock. Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas con una bota”, fueron parte de las declaraciones que han generado polémica.

En otras declaraciones dijo a Gustavo Adolfo Infante que el “único talento” de José Manuel Figueroa es “golpear mujeres”.

Por su lado, el cantante ha negado las acusaciones y aseguró que ella supuestamente fue la que lo agredió físicamente. Según Marie Claire Harp, pareja de José Manuel Figueroa, el artista está emprendiendo medidas legales por las acusaciones que hizo Alicia Machado.

Sigue leyendo: