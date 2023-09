¿Por polémica con Alicia Machado? Marie Claire Harp habría roto su compromiso con José Manuel Figueroa

Hace unos días Marie Claire Harp tuvo un encuentro con la prensa en la que se pronunció sobre la polémica por la acusación de violencia de doméstica que hizo Alicia Machado sobre José Manuel Figueroa, pero ahora se rumorea que supuestamente la modelo terminó con el cantante.

El pasado jueves durante la emisión del programa ‘Chisme No Like’, los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani comentaron que supuestamente la venezolana habría puesto punto final al compromiso de matrimonio con el mexicano.

¿Cuál sería la razón la supuesta ruptura entre Marie Claire y José Manuel?

“Esta pareja que supuestamente era tan pareja y que llegaría al altar… Podemos decirles comadres que han terminado su relación con esa promesa de matrimonio que ella juraba que se iba a realizar”, comenzó diciendo Elisa.

La presentadora del programa de farándula comentó que supuestamente la joven siempre busca hombres mayores que ella y “millonarios” con los que “termina en pleitos”.

Al hablar de las razones por las que habría la exparticipante de ‘La Casa De Los Famosos México’ roto el compromiso dijo: “Ellos tenían planificado este fin de semana salir con la hija de José Manuel Figueroa y tuvieron que cancelar esta salida porque José Mnauel Figueroa la ‘desinvitó’, ¿por qué, comadres? Porque le regaló un camioneta y Marie Claire montó tremendo pedo, tremendo lío porque la camioneta no se la puso a su nombre, es lo que nos cuentan nuestros informantes (…) ese es el motivo de la separación”.

Por su parte, Javier comenzó a hablar de que supuestamente el hijo del fallecido Joan Sebastian cada vez que viaja a Cuernavaca le es infiel a la presentadora de televisión. Incluso leyó unos mensajes de la supuesta “amante de toda la vida de José Manuel Figueroa”, en los que aseguraba que iba a demandar a Harp por acoso en redes sociales.

Asimismo, en el show comentaron que Marie Claire Harp dejó de seguir en redes sociales a José Manuel Figueroa en Instagram, mientras que él todavía la sigue.

Capturas de pantalla en Instagram.

“Él sabe que es una tóxica. Que está encaprichada con la camioneta. La venezolana quiere bienes económicos, quiere sacarle provecho a José Manuel Figueroa, ¿sabes lo que es aguantarle todos esos cuernos y ni siquiera tener una camioneta a tu nombre?”, comentó Ceriani.

Luego Beristain comentó que le pareció ver un video en TikTok de Marie Claire que pudiera significar una “pataleta” en la relación con el intérprete de ‘Quiero Y Necesito’.

¿Dónde está Marie Claire Harp este fin de semana?

El viaje que supuestamente ya no estaba invitada la presentadora era este fin de semana según lo que dijeron en ‘Chisme No Like’, pero ella igualmente viajó. Aunque no fue a Cuernavaca, sí lo hizo a Monterrey por trabajo, lo que pudiera indicar que tal vez por eso se suspendieron los planes con José Manuel.

La joven está en esa ciudad para hacer una cobertura del clásico regio entre Tigres vs Rayados para ‘República Deportiva’ de Univision, al menos eso informó en su perfil en la red social de la camarita.

Hasta el momento ninguno de los dos artistas se ha pronunciado para confirmar o desmentir que terminaron por una supuesta camioneta o por la polémica que envuelve al hijo de Joan Sebastian desde que la actriz Alicia Machado lo acusó de haberla golpeado hace años, en la época en la que tuvieron sus amores.

Sigue leyendo: