Marie Claire Harp, prometida de José Manuel Figueroa, exige a Alicia Machado que presente pruebas

La venezolana Alicia Machado no deja de hablar sobre las supuestas agresiones de las que habría sido víctima del cantante e hijo de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa. Ante esto, la prometida del artista, Marie Claire Harp rompió el silencio ante esta penosa situación y le hizo una petición a la sudamericana.

La conductora tuvo un encuentro con los medios mexicanos, en donde fue cuestionada sobre esta situación en el que está envuelto su pareja sentimental, a pesar de que han surgido rumores de que su relación se tambalea, ella parece que sigue apoyándolo.

Y justo por ello, y que se dé a conocer toda la verdad, es que le pidió a Machado que muestre pruebas para acusar como se debe a Figueroa, pues si no, sólo son palabras vacías.

Apuntó la conductora de televisión, quien también señaló que Figueroa se está protegiendo legalmente y está buscando la manera de aclarar todo. Muchos rumores como los de Machado han surgido, pero hasta el momento ninguno se ha comprobado.

Justo por ello no es la única que ha declarado haber sufrido violencia, pero Marie Claire dice que con ella las cosas han pasado de forma distinta.

La exmiss Universo Alicia Machado siempre da de qué hablar, y en esta ocasión decidió volver a generar polémica en el reality show “Secretos de las Indomables”, donde ahora su tema predilecto no fue Luis Miguel como ya acostumbra. Ahora decidió hablar de su expareja José Manuel Figueroa y de los supuestos maltratos que recibió de su parte.

Ante esto, el hijo mayor de Joan Sebastian decidió romper el silencio y aclarar si es cierto o no que maltrató a la también actriz, quien se la pasa hablando de sus relaciones en cada oportunidad que tiene sin derecho a réplica.

José Manuel Figueroa decidió dar la cara y en el programa de Grupo Imagen “Sale el Sol”, aseguró que lo único que busca la también modelo es dar contenido en los realitys shows en los que participa, esto ante las acusaciones de supuesta agresión física de la que aseguró Machado que fue víctima de parte del cantante mexicano.

Pero eso no fue todo, incluso Figueroa aseguró que ella fue quien llegó a agredirlo, y tan confiado está de que los señalamientos de la venezolana son falsos que hasta le sugirió demandarlo si es que cuenta con las pruebas necesarias para proceder contra él legalmente.

Apuntó que, en aquel momento, Alicia se puso celosa porque estaba hablando por teléfono de forma sospechosa, así que le dio un “reversazo”, por lo que afirmó que ella lo golpeó a él, y esto habría sido durante la celebración por su cumpleaños, pero que al otro día le pidió que terminaran la relación debido a la violencia.

Confesó sobre la discusión que sostuvo con Alicia Machado, a quien asegura, que tuvieron que llevársela las personas que trabajaban con ella.