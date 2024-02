Un hombre que confesó el secuestro y crimen de su novia en Arizona pasará 33 años en prisión

Un hombre que se declaró culpable de matar a su novia pasará más de tres décadas tras las rejas por el crimen.

Jorge Lara se declaró culpable de asesinato en segundo grado y secuestro por la muerte en 2022 de Irene Luévano, de 37 años y madre de seis hijos. Aceptó un acuerdo y fue sentenciado el 2 de febrero a 25 años por el asesinato y ocho años por el secuestro.

Lara, de 28 años, apuñaló a Luévano en el cuello después de una noche de fiesta en un bar, según documentos judiciales. Luego arrojó el cuerpo de la mujer en un área apartada del condado de La Paz, donde la dejó morir.

El cuerpo de Irene fue encontrado a 100 millas al oeste del Valle en el desierto en enero de 2022, cuatro días después de que la víctima llamara a su hija mayor y le dijera que Lara la había apuñalado en el cuello.

“Creo que es importante resaltar la inmensa cantidad de dolor que la señora Luévano debe haber sentido en sus últimos momentos“, dijo el fiscal de la Fiscalía del Condado de Maricopa en la sentencia.

“La total indiferencia que tuvo el acusado mientras se desangraba y suplicaba por su vida. Y el hecho de que él condujo fuera del condado y la abandonó en el desierto como si no fuera nada”, indicó.

La policía dijo que el compañero de cuarto de Lara, Diego Terán, fue testigo del asesinato y llevó a los detectives hasta su cuerpo.

Los investigadores dicen que Lara admitió haber matado a Luévano, aunque el motivo del asesinato sigue siendo un misterio, según informó la televisora Fox 10 de Phoenix.

La familia de la víctima habla durante la sentencia

Durante la sentencia de Lara, la sala del tribunal estuvo llena de familiares de Luévano, quienes le contaron al juez el dolor que sentían desde que Lara le quito la vida a Irene.

“Se me rompió el corazón cuando escuché que mi hermana ya no respiraba”, dijo la hermana de Luévano, Victoria. “Roto en dos millones de pedazos. Ella era la persona que siempre estuvo conmigo. La persona que me daría fuerza”, agregó.

La familia de la víctima está decepcionada porque Lara no recibió cadena perpetua. “Tiene que pagar por lo que hizo”, afirmó ante el tribunal la madre de Irene Luévano. “No merece 33 años, merece más”, dijo por su parte la hija de la víctima, Marilisa Salgado.

“Esperábamos que le dieran al menos un poco más de años, pero el juez decidió 33 años, así que tenemos que aceptar eso”, añadió Sandra Mercado, otra de las hermanas de Luévano.

Sigue leyendo:

– Resuelven el crimen de una mujer cometido hace 48 años en Colorado y finalmente identifican al asesino.

– Dan 100 años de prisión a hombre de Virginia que mató a compañero de trabajo porque robó su almuerzo.